वारणानगर लूट प्रकरणातील मुल्ला खूनप्रकरणी एकास अटकेत

सांगली : वारणानगर येथील नऊ कोटींच्या लूट प्रकरणातील मुख्य संशयित मोहिद्दीन अबुबकर मुल्ला याचा खूनप्रकरणी शहर पोलिसांनी एकास रात्री उशीरा अटक करण्यात आली. रवी हरी चंडाळे (वय 36, शिवाजी मंडई) असे त्याचे नावे आहे. अन्य संशयित हल्लेखोर पोलिसांच्या रडारवर आहेत. त्यांना लवकरच अटक केली जाईल, असे पोलिस उपाधीक्षक अजित टिके यांनी सांगितले. पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, मृत मोहिद्दीन मुल्ला वारणानगर येथील सरनोबत यांच्या बंगल्यात सन 2016 मध्ये झालेल्या 9 कोटी 18 लाख रोकड चोरी प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार आहे. संशयावरून 12 मार्च 2016 मध्ये त्याच्या मुल्ला याच्या घरावर छापा मारला. तेंव्हा 3 कोटींची रोकड जप्त केली. त्यानंतर पोलिसांनी 15 मार्च 2016 पर्यंत तपासासाठी पुन्हा वारणानगर येथे छापे मारले. या छाप्यावेळी त्यांनी कोट्यवधींवर डल्ला मारल्याचे स्पष्ट झाले. एकूण 9 कोटी 18 लाख रुपयांवर पोलिसांसह मुल्ला याने डल्ला मारला, अशी फिर्याद श्री. सरनोबत यांनी दिली होती. यामुळे तत्कालीन सांगली एलसीबीचे निरीक्षक विश्‍वनाथ घनवट, सहायक निरीक्षक सूरज चंदनशिवे, हवालदार शंकर पाटील, दीपक पाटील, रवींद्र पाटील, कुलदीप कांबळे, शरद कुरळपकर, मोहिद्दीन याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. मोहिद्दीन मुल्ला हा वर्षानंतर जामिनावर सुटल्यावर विजयनगर येथे एका अपार्टमेंटमध्ये राहत होता. साधारणपणे सहा महिन्यांपूर्वी त्याने कुपवाड एमआयडीसी पोलिस ठाणे हद्दीत जुगार क्‍लब चालवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु विशेष पोलिस पथकाने छापा टाकून त्याच्यावर कारवाई केली. या कारवाईनंतर मुल्ला हा क्‍लब चालवण्यासाठी सांगली परिसरात जागा शोधत असल्याची माहिती पोलिस तपासात पुढे आली आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलजवळील गणेशनगर, रमामातानगर परिसरात तो जागा शोधत होता. यात त्याचा संशयित हल्लेखोरांशी आर्थिक कारणातून वाद झाला होता. या वादातूनच त्याचा काटा काढण्यात आला. रवी चंडाळे यास आज रात्री उशीरा शहर पोलिसांच्या पथकाने ताब्यात घेतले. अन्य संशयितांच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. संपादन : युवराज यादव

