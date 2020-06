कुंडलमध्ये मुंबईहून आलेल्या एकास कोरोनाची लागण

कुंडल (सांगली)- कुंडल (ता. पलूस) येथे आज एका 55 वर्षीय पुरूषास कोरोना झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे कुंडल शहरात भितीचे वातावरण झाले. कुंडल येथे मुंबईवरून आलेल्या कुटुंबास "होम क्वारंटाईन' करण्यात आले होते. त्यातील 55 वर्षीय पुरूषामध्ये कोरोनाची कोणतीही लक्षणे दिसून आली नाहीत. मात्र वय 55 वर्षाच्या पुढील असल्याने 9 जून रोजी कुंडल प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तपासणीसाठी "स्वॅब' घेण्यात आला होता. त्याचा तपासणी अहवाल आज "पॉझिटीव्ह' आला. त्यानंतर त्या व्यक्तीला उपचारासाठी मिरज येथील शासकीय रूग्णालयात हलवण्यात आले. तसेच त्यांच्या संबंधातील इतर 16 जणांचे "स्वॅब' घेवून त्यांना पलूस येथे संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती तहसिलदार राजेंद्र पोळ यांनी दिली. कुंडलच्या या रूग्णाचा अहवाल पॉझिटीव्ह आल्याचे कळताच तहसिलदार श्री. पोळ, गटविकास अधिकारी राहूल रोकडे, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. किरण भोरे, कुंडल पोलीस ठाण्याच्या संगिता माने, सरपंच प्रमिला पुजारी, उपसरपंच माणिक पवार, उपसभापती अरूण पवार, ग्रामविकास अधिकारी एस. ए. कुलकर्णी आदींनी परिसराला भेट दिली. रूग्ण राहत असलेला "सील' केला. दरम्यान गट विकासअधिकारी राहूल रोकडे यांनी, नागरिकांनी घाबरून न जाता सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे. मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करावा. नागरिकांनी विनाकारण बाहेर पडू नये, असे आवाहन केले.



