नगरपंचायतींना दिवाबत्तीसाठी सव्वा कोटी! 

नगर ः पाणी, स्वच्छता, दिवाबत्ती, रस्ते या नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपंचायतींना सहाय्य योजनेंतर्गत सव्वा कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यात जिल्ह्यातील शिर्डी, अकोले, कर्जत, पारनेर, नेवासे या नगरपंचायतींचा समावेश आहे. नगरविकास विभागाकडून प्रत्येकी 25 लाख रुपये मिळालेला निधी संबंधित नगरपंचायतीकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुविधेत आणखी नव्याने भर पडणार आहे. नगरपंचायतींना विशेष अनुदान म्हणून निधीसाठी 20 ऑगस्ट 2019 मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार महाविकास विकास आघाडीच्या सरकारने राज्यातील नगरपंचायतींना नागरी सुविधेसाठी प्रत्येकी 25 लाख रुपयांचे विशेष सहाय्य अनुदान जिल्हा प्रशासनाकडे अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर पाठविण्यात आले. त्यावर जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या मान्यतेनंतर सव्वा कोटींचा निधी संबंधित नगरपंचायतींना वर्ग करण्यात आला. या निधीतून नागरी सुविधेची मूलभूत कामे केली जाणार आहे. या सर्व कामांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा वॉच राहणार आहे. ""नागरी सुविधेच्या अनुषंगाने शासनाकडून मिळालेला निधी निश्‍चित कालावधीत खर्च होणे अपेक्षित आहे. याबाबतच्या सूचना संबंधित नगरपंचायतींना देण्यात आल्या आहे,'' अशी माहिती प्रशासन अधिकारी दत्तात्रय लांघी यांनी दिली. निधीतून सुविधेची कामे सार्वजनिक मालकीच्या ठिकाणीच होतील. खासगी स्वरूपाच्या कामांना यात थारा दिला जाणार नाही. यात ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब बंधनकारक आहे. प्रकल्पांतर्गत शासनाने निश्‍चित केलेल्या आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची दक्षता नगरपंचायत प्रशासनाने काटेकोरपणे घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.

- राहुल द्विवेदी, जिल्हाधिकारी

Web Title: One crore rupees funds came to the municipalities