सोलापूर : शहरातील कोरोना या विषाणूला आटोक्‍यात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, महापालिका प्रशासनाची दमछाक होत असतानाच आता कोरोनाचा जिल्ह्यातील काही तालुक्‍यांमध्ये विळखा वाढू लागला आहे. अक्‍कलकोट, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, करमाळा, उत्तर सोलापूर व पंढरपूर या तालुक्‍यात दररोज रुग्ण आढळू लागले आहेत. ठळक बाबी.... जिल्ह्यातील केवळ चार हजार 238 संशयितांच्याच झाल्या कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत मंगळवेढा वगळता अन्य तालुक्‍यांमध्ये आढळले 415 कोरोनाबाधित

415 रुग्णांपैकी 19 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू; 178 जणांनी केली कोरोनावर मात

शुक्रवारी सापडले 15 रुग्ण; वैरागमधील 58 वर्षीय पुरुषाचा झाला मृत्यू माळशिरस, मंगळवेढा, सांगोला कोरोनामुक्‍त

सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा हा पहिल्यापासूनच कोरोनापासून चार हात लांब राहिला आहे. तर माळशिरस व सांगोला तालुक्‍यात आढळलेले सर्व रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. आता दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्‍कलकोट तालुक्‍यात कोरोनाचा विळखा वाढू लागला आहे. शुक्रवारी (ता. 2) करमाळ्यातील जिंती व खडकपुरा याठिकाणी प्रत्येकी एक रुग्ण सापडला आहे. तसेच अक्‍कलकोटमधील समर्थ नगर, विजय नगर व करजगी याठिकाणी प्रत्येकी एक, तर बार्शीतील भवानी पेठ, आदर्श नगर (नागणे प्लॉट), सब जेल तहसिल ऑफिस आणि वैरागमध्ये दोघांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. वैरागमधील 58 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. तसेच दक्षिण सोलापुरातील होटगी, हत्तूर व कुंभारी याठिकाणी प्रत्येकी एक सापडला आहे.

Web Title: One dies in Vairag patients found at in South Solapur Barshi Karmala taluka