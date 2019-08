महापूरग्रस्त ढवळीत 24 मंडळांचा एकच गणपती 

मिरज - सुमारे अडीच - तीन हजार लोकवस्तीचे ढवळी (ता. मिरज) हे गाव छोटं असलं तरी तरुणांचा उत्साह दांडगा आहे. एक-दोन नव्हे, तर तब्बल 24 गणपती मंडळे उत्सव साजरा करायची. यंदा कृष्णामाई कोपली, थेट गावात आणि घराघरांत शिरली. होत्याचं नव्हतं करून गेली. डोंगर कोसळलेल्या गावकऱ्यांची काल (ता. 25) रात्री बैठक झाली. उत्सवाच्या उत्साहाला मुरड घालण्यात आली. सर्व मंडळांनी एकच गणपती बसविण्याचा निर्णय झाला. निसर्गाच्या धक्‍क्‍याने कोलमडलेल्या तरुणांनी निर्णयाला एकमताने पाठिंबा दिला. ढवळी गावात राजकीय संघर्ष जोराचा असतो, तसाच गणेशोत्सव मंडळांची ईर्षाही जोरात असते. गल्लोगल्ली गणपती बसविले जातात. मोठी 14 आणि लहान 10 मंडळे उत्सव साजरा करतात. गल्लोगल्ली दणदणाट सुरू असतो. सर्व मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुका एकाच दिवशी काढायच्या तर गावात इतके मोठे रस्तेही नाहीत, त्यामुळे पाचव्या, सातव्या आणि नवव्या दिवशी टप्प्याटप्प्याने मिरवणुका निघतात. यंदा महापुराने आठवडाभर गावात ठिय्या मारला. सर्वस्व हरवलेल्या ढवळी ग्रामस्थांचा उत्साहच संपला. पण, गणेशोत्सवाची परंपरा खंडित करून चालणार नव्हती. काल रात्री सरपंच वंदना देवकारे, सुरेश देवकारे, विजय पाटील, चंद्रकांत कुंभार, नरसू गौराजे यांच्या उपस्थितीत गावकऱ्यांची बैठक झाली. 24 ठिकाणी गणपती न बसविता सार्वजनिकरीत्या एकच गणपती बसविण्याचे ठरले. ग्रामपंचायतीसमोर ग्रामपंचायतीतर्फेच तो बसविला जाईल. नवव्या दिवशी विसर्जनाची संयुक्त मिरवणूक निघेल. त्यात सगळे गावकरी सहभागी होतील. महापुरावेळी राज्यभरातून आलेल्या मदतीतून मोठ्या प्रमाणात धान्य शिल्लक आहे, त्याचा महाप्रसाद करण्याचेही ठरले. अन्य मंडळांनी उत्सवाच्या खर्चातून आपापल्या परिसरातील शाळा, विद्यार्थी, गरीब कुटुंबे यांना मदत करावी, असेही ठरले. बैठकीला चंद्रकांत पाटील, आप्पासाहेब आळते, संजय कोळी, विनोद आळते आदी उपस्थित होते.

