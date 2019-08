कऱ्हाडमध्ये फिल्मी स्टाईलने गोळीबार; युवक ठार

कऱ्हाड : येथील बुधवार पेठेत काल मध्यरात्री एकच्या सुमारास झालेल्या गोळीबारात एकजण ठार झाला. पवन दीपक सोळवडे (वय 24, रा. बुधवार पेठ) असे संबधित युवकाचे नाव आहे. त्याच्या घराच घसून गोळीबार झाल्याने खळबळ उडाली आहे. फिल्मी स्टाईलने झालेल्या गोळीबारात पवनवर सहा ते सात गोऴ्या फायर करण्यात आल्या. त्यानतर बुधवार पेठ व मंडई परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांना लाठीचार्ज करून जमावास पांगवले. गोळाबारीचे कारण समजू शकलेले नाही. मात्र गुंडगिरीच्या वर्चस्व वदातून प्रकार झाला आहे. शिवराज इंगवले, समीर मुजावर व जुनेद शेख यांच्यासह अन्य दोघांवर पोलिसांचा संशय आहे. त्यांना ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू होती. शहरात मोठ तणाव आहे. बुधवार पेठ परिसरात काही ठिकाणी दगडफेकही झाली आहे.

Web Title: one youth dead in firing at Karhad