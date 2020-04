जिल्ह्यात फक्त याच भागात ऑनलाईन दस्त नोंदणीला परवानगी

सांगली- लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेल्या दस्त नोंदणीस आता पुन्हा मंजूरी मिळाली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी महापालिका क्षेत्र वगळून जिल्ह्यातील तालुका दुय्यम निबंधक कार्यालयांना ऑनलाईन खरेदी विक्री व्यवहार करण्यास मंजूरी दिली आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने स्थावर मालमत्ता खरेदी व विक्री व्यवहार बंद ठेवले होते. कोरोना विषाणूचा प्रसार आणि संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयातील बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणालीचा वापर स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे गेले महिनाभर ऑनलाईन दस्त खरेदी विक्री व्यवहार ठप्पच होते. आता 20 एप्रिलपासून शासनाने पुन्हा काही भागात हे व्यवहार ऑनलाईन सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक श्रेणी एक कार्यालयांमधील दस्त नोंदणी पुर्ववत सुरु करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार बफरझोनमधील दुय्यम निबंधक कार्यालये वगळून उर्वरित कार्यालये सुरु करणे आवश्‍यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील एकूण 13 दुय्यम निबंधक कार्यालयांपैकी सह. दुय्यम निबंधक कार्यालय सांगली, सह दुय्यम कार्यालय सांगली आणि सह दुय्यम निबंधक कार्यालय कुपवाड ही मिरज तालुक्‍यातील तीन तसेच सह दुय्यम निबंधक वाळवा इस्लामपूर हे कार्यालय कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या बफरझोनमध्ये समाविष्ठ आहेत. त्यामुळे ही चार कार्यालये वगळून उर्वरित नऊ दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी यांच्या आदेशामुळे गेले महिनाभर ठप्प झालेले स्थावर मालमत्ता खरेदी विक्री व्यवहार पुर्ववत सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार मंगळवारपासूनच ( ता. 21) ऑनलाईन प्रणालीद्वारे ही नोंदणी सुरु करण्यात आली आहे.

Web Title: Only this area in the district allows online registration