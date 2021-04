अत्यवस्थ कोरोनाग्रस्तांवरच होणार उपचार; मिरज शासकीय रुग्णालय व्यवस्थापनाने निकष बदलले

मिरज (जि. सांगली ) ः येथील सांगली जिल्हा कोविड रुग्णालयातील खाटांची मर्यादीत संख्या आणि रुग्णांचा वाढता ओघ लक्षात घेऊन रुग्णालय व्यवस्थापनाने रुग्णांना उपचारांसाठी प्रवेश देण्याचे निकश बदलले आहेत. मिरज शासकीय रुग्णालयात ज्या रुग्णांना व्हेंटिलेटरची नितांत गरज आहे. किंवा ज्या रुग्णांना तातडीने ऑक्‍सिजन द्यावा लागेल अशाच रुग्णांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. केवळ लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांना शक्‍यतो घरीच उपचार घेण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाणार आहे. सध्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे, केवळ लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांवरही येथे उपचार केला जात आहे. मात्र, अत्यवस्थ रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, या एकमेव उद्देशाने रुग्णालय व्यवस्थापनाने हा बदल केला आहे. सध्या रुग्णालयातील खाटांची संख्या ही चारशे आहे. त्यासाठी आवश्‍यक डॉक्‍टर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत. परंतु परिचारक आणि प्रामुख्याने सफाई कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने सध्याच्या यंत्रणेवर प्रचंड ताण येतो आहे. रुग्णालयातील यंत्रणेचा वापर हा अत्यवस्थ रुग्णांसाठी अधिक व्हावा आणि रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न व्हावेत या उद्देशांने हा बदल करण्यात आला आहे. ज्या रुग्णांच्या घरी ही सोय नसेल त्यांच्यासाठी महापालिकेच्या किंवा शासनाच्या आरोग्य विभागाने उभारलेल्या अथवा खासगी रुग्णालयांमध्ये तिथे रुग्णांची सोय करण्यात येणार आहे. घरीच योग्य काळजी व उपचार शक्‍य...

यापुर्वी रुग्णालयात कोणत्याही लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांना उपचारांसाठी दाखल करुन घेतले जात असे. पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये कोरोनावरील उपचारांमध्ये झालेले चांगले बदल आणि अस्तित्वात आलेल्या अत्याधुनिक उपचार पध्दतीमुळे घरीच योग्य काळजी घेऊन उपचार घेणे शक्‍य आहे. त्यामुळे ज्यांना खरोखर ऑक्‍सिजनची गरज आहे त्या रुग्णांची गैरसोय होणार नाही. संपादन : युवराज यादव

Web Title: Only Emergency corona patients will be treated; Miraj government hospital management changed the criteria