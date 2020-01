सोलापूर झेडपीत पेच विरोधी पक्षनेते अन्‌ पक्षनेते पदाचा 

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पद कोणाला मिळणार? याबाबतची उत्सुकता आता निर्माण होऊ लागली आहे. 68 पैकी सर्वाधिक 23 सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादीला पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद जाण्याची शक्‍यता आहे. 14 सदस्य असलेल्या भाजपचा पक्षनेता होईल, अशीही शक्‍यता वर्तविली जात आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या अधिकारात असलेल्या या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Opposition Leader and Leader of the rulling party selection difficult in Solapur Zp