' नवीन महाबळेश्वर 'च्या नावालाच विरोध !

महाबळेश्वर ः राज्य शासनाने नुकतीच "नवीन महाबळेश्वर' प्रकल्प राबवण्याची घोषणा केली असून, त्यात अनेक पर्यावरणाचे नियम लादून येथील सोयी-सुविधांकडे दुर्लक्ष केल्याने या प्रकल्पाचे प्रथम नाव बदला असा सूर तालुक्‍यातून उमटू लागला आहे. अनेक पर्यावरणवाद्यांनीही प्रकल्पामुळे जैवविविधतेला धोका पोचण्याचा इशारादेखील दिला आहे. तालुक्‍यातून "नवीन महाबळेश्वर' या नावाला तीव्र विरोध करण्यासाठी सर्वच पक्षातील प्रतिनिधी व कार्यकर्ते एकवटले आहेत. "महाबळेश्वर' या नावाचा वापर करून पर्यटकांचीदेखील फसवणूक होणार आहे. भविष्यात यावर कसलेच नियंत्रण राहणार नाही. केवळ नावाचा उपयोग करून पर्यटकांची दिशाभूल केली जाणार आहे. शिवसेना शहर शाखेच्या वतीने नागरिकांच्या सह्या घेऊन महाबळेश्वर या नावाला विरोध करण्यासाठी शहराध्यक्ष राजा गुजर यांनी माजी जिल्हाप्रमुख राजेश कुंभारदरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू केले आहे. येथील हॉटेल नीता येथे टॅक्‍सी संघटनेने बोलावलेल्या बैठकीला येथे सर्व पक्ष व संघटनांनी प्रतिसाद दिला. त्यात महाबळेश्वर या नावाला विरोध करण्यासाठी व वेळप्रसंगी न्यायालयामध्ये लढा देण्यासाठी समिती गठित करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यासाठी विविध पक्षांचे प्रतिनिधी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. तसेच टॅक्‍सी संघटना, हॉटेल संघटना, व्यापारी असोसिएशनसह अनेक संघटनेचे सभासद या बैठकीला हजर राहून विरोध नोंदवत होते. महाबळेश्वर नगरपालिकेच्या माध्यमातूनदेखील महाबळेश्वर या नावाचे कायदेशीररित्या संरक्षण मिळविण्यासाठी कायदेशीर बाबी तपासून या नावाचे "पेटंट' मिळविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. या बैठकीमध्ये 27 सप्टेंबर रोजी विरोधाचे नेमके सूत्र ठरविण्यासाठी पुढील बैठक होणार आहे. बैठकीला उपनगराध्यक्ष अफझल सुतार, नगरसेवक संदीप साळुंखे, युसूफ शेख, अर्बन बॅंकेचे उपाध्यक्ष सी. डी. बावळेकर, संचालक दत्तात्रय वाडकर, बाळकृष्ण कोंढाळकर, टॅक्‍सी संघटनेचे अध्यक्ष इरफान कुरेशी, व्यापारी संघटना व अर्बन बॅंकेचे संचालक सचिन धोत्रे, टुरिस्ट टॅक्‍सी संघटनेचे तुकाराम बावळेकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख यशवंत घाडगे, माजी सभापती विजय भिलारे, माजी नगरसेवक संतोष शिंदे, प्रदीप कात्रट आदी उपस्थित होते. आजी-माजी आमदारांचाही विरोध दरम्यान, नुकतेच येथे बैठकीसाठी आलेले आमदार मकरंद पाटील व माजी आमदार मदन भोसले यांनी या नवीन महाबळेश्‍वर प्रकल्पाला आमचा विरोध नसून, नावाला आक्षेप असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.

