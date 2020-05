कडेगाव (सांगली)- हिंगणगाव बुद्रुक (ता.कडेगाव) येथे नागदंश झाल्यानंतर वेळेत उपचार न मिळाल्याने 15 वर्षीय अक्षय कदम या शाळकरी मुलाच्या मृत्यू झाला. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालय कडेगाव या दोन्ही ठिकाणची सखोल चौकशीकरावी. असे आदेश कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम यांनी प्रांताधिकारी गणेश मरकड यांना आज पुन्हा दिले. डॉक्‍टर व संबधित रुग्णवाहिका चालक, संबधित कर्मचाऱ्यांपैकी जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई होणारच, अशी ग्वाही डॉ.विश्वजित कदम यांनी दिली. वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची खरडपट्टी केली. डॉ. कदम म्हणाले,""सोमवारी (ता.18) रोजी रात्री अडीचच्या सुमारास नागदंश झालेल्या अक्षयला नातेवाईकांनी तात्काळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी नेले. डॉक्‍टरच मुख्यालयी नव्हते ही अतिशय गंभीर बाब आहे. आरोग्य सेविका दोषी आढळल्याने निलंबित झाल्या. आरोग्य केंद्रात एकही डॉक्‍टर उपस्थितीत नव्हते याला जबाबदार कोण ? असा सवाल कृषी राज्य मंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणाले,""अक्षयवर उपचार करण्यासाठी डॉक्‍टर उपस्थित नव्हते. पुढे कराडला घेऊन जाण्यासाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध झाली नाही. कडेगाव ग्रामीण रुग्णालयातही रुग्णवाहिका उपलब्ध झाली नाही. सर्पदंशानंतर वेळेत उपचार मिळाला नाही. अक्षयचा मृत्यू झाला. हा हलगर्जीपणा आहे. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अशोक वायदंडे म्हणाले,""तालुका आरोग्य अधिकारी पदाचा कार्यभार आहे. या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येणाऱ्या रुग्णसेवेची जबाबदारी तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणूक झालेल्या डॉ. भारती होलमुखे व डॉ. स्वाती थोरात यांच्याकडे आहे. डॉ. थोरात या मागील काही दिवसांपासून रजेवर आहेत. डॉ. होलमुखे यांच्याकडे येथील रुग्णसेवेची जबाबदारी होती.''

ग्रामस्थांनी तालुका वैद्यकीय अधिकारी आणि हिंगणगाव बुद्रुक प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या प्रमुख वैद्यकीय अधिकारीपदाची जबाबदरी असलेल्या डॉ. अशोक वायदंडे यांच्या कार्यपद्धती बद्धल तक्रारी केल्या. या आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये मतभेद असल्याने योग्य प्रकारे रुग्णसेवा मिळत नाही, असे ग्रामस्थांनी सांगितले.

सागरेश्वर सहकारी सुतगिरणीचे अध्यक्ष शांताराम कदम, कडेगाव पंचायत समितीचे उपसभापती आशिष घार्गे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अशोक वायदंडे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. होलमुखे, महेश कदम यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.

Web Title: Order of Minister of State Vishwajeet Kadam: Investigate this health center, hospital