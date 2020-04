सांगली : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहर आणि जिल्ह्यातील संशयित रुग्णांची माहिती तातडीने मिळण्याच्या दृष्टीने सर्व खासगी डॉक्‍टरांना जिल्हा प्रशासनाने आदेश दिले आहेत. यामध्ये सर्दी, खोकला, तापाच्या रुग्णांची माहिती गुगल फॉर्मवर भरुन ती प्रशासनाला सादर करण्याच्या सूचना जिल्ह्यातील आयएमएच्या सर्व शाखांना देण्यात आले आहेत. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सर्व संशयित रूग्णांची माहिती प्रशासनाकडे असणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी आयएमएच्या सर्व अध्यक्षांना एका पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये खासगी डॉक्‍टर व रूग्णालयांनाही संशयितांची माहिती देण्यासाठी सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी रूग्णालयात ताप, सर्दी, खोकल्याच्या सर्व रूग्णांची गुगल फॉर्मवर ऑनलाईन माहिती भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची लिंकही सर्व डॉक्‍टरांना पाठवण्यात आली आहे. जिल्ह्यात कोरानाचे 27 रूग्ण आढळून आले होते. त्यापैकी 26 जण कोरोनामुक्त झाले असून एकाचा मृत्यू झाला आहे. महापालिका क्षेत्र व जिल्ह्यातील इतर ग्रामीण व शहरी भागात कोरोनाचा फैलाव होऊ नये म्हणून खासगी रूग्णालयात आलेल्या रूग्णाला ताप, सर्दी व खोकला अशी लक्षणे आढळून आली तर त्यांची माहिती जिल्हा प्रशासनाला होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी यांनी गुगल फॉर्मवर अशा रुग्णांची माहिती भरणे खाजगी वैद्यकिय व्यावसायिक व संबंधित रुगणालयांना बंधनकारक केले आहे. रूग्णाचे नाव, वय, लिंग, पूर्ण पत्ता, संपर्क क्रमांक, रुग्णांची लक्षणे, लक्षणांचा कालावधी, तपासलेला अथवा रुग्ण दाखल दिनांक, ओपीडी अथवा आयपीडी क्रमांक आदी रुग्णांसंदर्भातील माहिती तात्काळ प्रशासनास कळविणे बंधनकारक केले आहे. कोरोना संशयित रुग्ण आजाराच्या सुरवातीच्या टप्यामध्ये शोधणे व त्याच्यावरती तात्काळ उपचार सुरु करणे यामुळे सोपे होणार आहे.





Web Title: Orders given to private doctors ... read it