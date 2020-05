...अन्यथा खासगी रुग्णालयाची नोंदणी रद्द : आयुक्तांचा इशारा

सांगली- शहरातील खासगी रुग्णालये कोरोनाच्या नावाखाली बंद न ठेवता नॉन कोविड म्हणजे इतर आजार असलेल्या रुग्णांवर उपचार करावेत. अन्यथा त्यांची नोंदणी रद्द अथवा स्थगित करण्यात येईल असा इशारा महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी दिला आहे. सांगली महापालिका क्षेत्रात सध्या कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाऊन सुरु आहे. यामुळे आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी महापालिका क्षेत्रातील खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी त्यांच्याकडे येणारे नॉन कोविड रुग्ण म्हणजेच अपघात, प्रसुती, मधुमेह, किडनीचा आजार, हृदयविकार, मणक्‍यांचे हाडांचे आजार, अर्धांगवायू आदी रुग्णांना इतरत्र जाणेस न सांगता त्यांच्यावर आवश्‍यक ते उपचार करण्याचे आदेश काढले आहेत. सर्व रुग्णालयांनी शासनाच्या सुचनांचा अवलंब करुन योग्य ती दक्षता घ्यावी, उपचारा अभावी एखादा नॉन कोविड रुग्ण दगावणार नाही अथवा गुंतागुंत निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे त्यांनी आदेशात म्हटले आहे. सर्व खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी त्यांचे दवाखाने नियमितपणे चालू ठेवावित. तसेच "कोविड-19'च्या संशयित रुग्णांचा इतर रुग्णाशी संपर्क होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. खबरदारी घेऊन खाजगी रुग्णालयांनी रुग्ण तपासणी करावी. रुग्णावर उपचार करताना मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग व जरुर त्या ठिकाणी टेलिमेडिसीन, मोबाईल कन्सल्टेंशन, टेली कन्सल्टेंशन इत्यादि आधुनिक सुविधांचा वापर करुन रुग्णांवर योग्य त्याप्रकारे उपचार होतील याबाबत खबरदारी घ्यावी, दवाखान्यात येणाऱ्या कोणत्याही रुग्णामध्ये ताप, खोकला, श्वसनाचा त्रास ही लक्षण आढळल्यास सदर रुग्णास रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावरच वेगळे करणेत यावे त्याला ट्रिपल लेयर मास्क देऊन त्याची तपासणी करावी आणि त्या रुग्णास तातडीने जवळच्या कोविड-19 रुग्णालयात संदर्भात करणेत यावे. तसेच संबंधीत रुग्णाच्या तपासणीसाठी वापरलेले सर्व उपकरणांचे निर्जंतुकीकरण करुन घ्यावे. कोणत्याही परिस्थितीत नॉन कोविड रुग्णांना योग्य ते आवश्‍यक उपचार मिळतील याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना त्यांनी केल्या आहेत.

