...अन्यथा दिल्लीपेक्षा वाईट अवस्था करू

सांगली- देशाच्या संविधानाच्या विरोधातील सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर कायदा मागे घ्यावा अन्यथा मोदी सरकारची अवस्था दिल्लीपेक्षा वाईट केली जाईल. तुमचे नामोनिशान मिटवले जाईल असा इशारा कम्युनिस्ट नेते माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी येथे दिला. सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर कायद्याविरोधात स्टेशन चौकातील वसंतबाग मध्ये आयोजित आंदोलनप्रसंगी ते बोलत होते. नगरसेविका वहिदा नायकवडी, उमेश देशमुख, उमर गवंडी, रेहाना शेख, जयश्री पाटील, शबाना शेख आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. श्री. आडम म्हणाले, ""सीएए आणि एनआरसी विरोधातील लढाई म्हणजे दुसऱ्या स्वातंत्र्याची लढाई म्हणावी लागेल. या लढाईमध्ये हा 75 वर्षाचा आडम मास्तर तुमच्याबरोबर आहे. लढताना मला जरी गोळी लागली तर चांगला मृत्यू आला असे समजेन. माझ्यावर आतापर्यंत 150 केसेस दाखल आहेत. तरीही मी घाबरत नाही. दिल्लीतील दोन कोटी लोकांनी मोदी सरकारला विधानसभा निवडणुकीत निकाल दाखवून दिला आहे. आता देशातील 130 कोटी जनता निश्‍चितच मोदी सरकारचा निकाल लावेल. देशात आणीबाणी लावणाऱ्या इंदिरा गांधी यांना जनतेने बाजूला केले होते. आता मोदी सरकारला पुढच्या निवडणुकीत किती जागा आल्या ते शोधावे लागेल.'' ते पुढे म्हणाले, ""आज देशातील 25 कोटी मुस्लिम चिंतेत आहेत. परंतू या केवळ 25 कोटी लोकांचा विषय नाही. देशातील 130 कोटी लोकांपैकी 90 कोटी लोकांकडे रहिवाशाचे पुरावे नाहीत. मग या सर्व लोकांना कारागृहात टाकणार काय?. तुमच्या सर्वांचा बाप जरी आला तरी ते शक्‍य होणार नाही. देव, अल्ला, संविधान आणि तिरंगा या गोष्टी हातात घेऊन मोदी सरकारविरोधात आम्ही सर्व उभे आहोत. मोदींनी हे कायदे मागे घ्यावेत अन्यथा त्यांचे नामोनिशान राहणार नाही. जेव्हा पर्यंत भारत राहील तेव्हापर्यंत तुमचे नाव येथे राहणार नाही. आणि या लढाईत मी तुमच्या खांद्याला खांदा लावून उभा आहे.''

सभेसाठी सांगली परिसरातील नागरिक आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.



Web Title: otherwise we will do worse than delhi