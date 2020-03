गड्या आपला गावं बरा...

बोरगाव-जिल्ह्यातील विविध तालुक्‍यातील, खेडेगावातील तरुणाई नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने मुंबई, पुणे शहरात स्थिरावली आहे. मात्र या शहरामध्ये कोरोनाचा संसर्ग वेगाने वाढू लागल्याने तरुणाई धास्तावली आहे. ग्रामीण भागातील किंवा गावातील एखादा मुलगा, मुलगी एखादं कुटुंब पुणे,मुंबई किंवा बाहेरच्या राज्यात नोकरी उद्योगासाठी असतील आणि ते गावाकडे परतले की त्यांचा वेगळाच थाट वेगळाच बाज असतो. सणासुदीला किंवा घरच्या कार्यक्रमाला त्यांचे येणे होते. मात्र सध्या "कोरोना' मुळे त्यांना "गड्या आपला गाव बरा'... असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. बाहेरगावी व मोठ्या शहरात असलेले युवक, गलाई बांधव,व्यवसाईक गावोगावी दिसू लागले आहेत.

ग्रामीण भागातील अनेक तरुण कामानिमित्त, नोकरी निमित्ताने पुणे,मुंबई या राज्यातील मोठ्या शहरासह तसेच राज्याबाहेरील बंगरुळ, हैद्राबाद, गुजरात, दिल्ली तसेच देशाबाहेर गेले आहेत. प्रत्येक गावातील पाच-पन्नास मुले पुणे, मुंबई शहरात दिसत आहेत. "कोरोना' मुळे शहर वासीयांना आपली गावे सुरक्षित वाटू लागली आहेत. मुंबई, पुणे आणि देशातल्या मोठ्या शहरांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळू लागल्याने गावातले नातेवाईक, आई-वडील, भाऊ यांनी आपल्या शहरवासीयांना गावाकडे येण्याचा सल्ला दिला आहे.

सुरक्षितेच्या दृष्टीकोनातून गावाकडे परतू लागले आहेत. "गड्या आपला गावच बरा'असे या कोरोनाच्या निमित्ताने का असेना आता त्यांना वाटू लागले आहे.

ग्रामीण भागात तरुण वर्ग,गलाई बांधव,कुटुंबे गावाकडे येऊ लागली आहेत. मात्र त्यांच्या तपासणीच्या आणि सुरक्षित बाबत अगदी कमी प्रमाणात तपासणीचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे बाहेरून आलेल्या शहरवासीयांनी स्वतःबरोबर आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी विशेष लक्ष देऊन आरोग्य विभागाकडून तपासणी करून घेणे गरजेचे बनले आहे.



Web Title: our village is well