लॉकडाऊन काळात आले 45 हजारावर लोक : बाहेर गेले लाखावर 

सांगली- कोरोना लाकडाऊन काळात सांगली जिल्ह्यात 45 हजारहून अधिक लोक दाखल झाले आहेत. राज्याबाहेरून 11 हजार तर जिल्ह्यातून अन्य जिल्ह्यात आणि राज्यात गेलेल्यांची संख्या लाखाहून अधिक असल्याची माहिती अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी दिली. "कोरोना'चा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून देशभर लॉकडाऊन सुरू आहे. लॉकडाऊनमुळे सांगली जिल्ह्यातील अनेक व्यक्ती राज्याबाहेर व राज्यातील अन्य जिल्ह्यात अडकून पडल्या आहेत. सांगली जिल्ह्यातही अन्य जिल्ह्यातील व राज्याबाहेरील व्यक्ती अडकून पडल्या आहेत. या व्यक्तींना त्यांच्या स्वगृही जाता यावे यासाठी शासनाच्यावतीने अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यानूसार 25 मे पर्यंत सांगली जिल्ह्यातून राज्याबाहेर व अन्य जिल्ह्यात 1 लाख 5 व्यक्ती जिल्ह्याबाहेर गेले आहेत. सांगली जिल्ह्यात राज्याबाहेरून व राज्यातील अन्य जिल्ह्यातून 45 हजार 43 व्यक्ती जिल्ह्यात आल्या आहेत. अशा येणा-जाणाऱ्यांची एकूण संख्या 1 लाख 45 हजार 48 इतकी आहे. जिल्ह्यातून राज्याबाहेर जाणाऱ्या 33 हजार 781 व्यक्ती आहेत, तर राज्यातील अन्य जिल्ह्यात जाणाऱ्या व्यक्तींत 66 हजार 224 आहेत. राज्याबाहेरून जिल्ह्यात आलेले 10 हजार 671, तर राज्यातील अन्य जिल्ह्यातून जिल्ह्यात आलेल्या 34 हजार 372 व्यक्ती आहेत.

