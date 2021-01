50 हजारावर ग्रामस्थ राहणार पाण्यापासून वंचित

मिरज : कोट्यवधीची थकबाकी, पाणी बिलांची अत्यल्प वसुली आणि देखभाल दुरुस्तीचा वाढता खर्च याचा मेळ बसत नसल्याने तालुक्‍यातील तानंग, सावळी पाणी पुरवठा योजनेस घरघर लागली आहे. थकबाकीची रक्कम वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून जिल्हाधिका-यांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. योजना बंद झाल्यास किमान 50 हजारहून आधिक ग्रामस्थांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. सन 1998 मध्ये तानंग सावळी पाणी योजना या नावाने सुरू झालेल्या तत्कालीन योजनेत तानंग, सावळी, मानमोडी, कानडवाडी, कळंबी, वड्डी, ढवळी या सात गावांचा समावेश होता. नंतर या योजनेत सुभाषनगरचा समावेश करण्यात आला. कळंबी, ढवळी आणि मानमोडी या तीन गावांनी स्वतंत्ररीत्या पाणीपुरवठा योजना करून घेतल्यामुळे ही तीन गावे या योजनेतून बाहेर पडली. सध्या वड्डी, तानंग, सावळी, कानडवाडी आणि सुभाषनगर या चार गावांना या योजनेतून पाणीपुरवठा होतो. या चार गावांतून वर्षाकाठी केवळ 30 ते 35 लाख रुपयांची वसुली होते. वड्डी ग्रामपंचायत अनेक वर्षांपासून पाण्याची टाकी भरून घेत असूनही पाण्याचे पैसे देत नसल्याची महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकाऱ्यांची तक्रार आहे. योजनेचे पाणी वापरलेल्या आणि योजनेतून बाहेर पडलेल्या गावाकडील पाण्याची थकबाकीही मोठी आहे. अन्य गावांमधून होणारी वसुली ही अतिशय नगण्य आहे. साहजिकच थकबाकीचा आकडा दिवसागणिक फुगत चालला आहे. सध्या योजना चालवण्यासाठी प्रतिवर्षी किमान 1 कोटी 70 लाख रुपयांचा खर्च येतो. पुरेसे कर्मचारी नसल्याचे कारण सांगत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधिकारी योजना कशीतरी ओढाताण करत चालवीत आहेत. गावनिहाय थकबाकी : वडड्डी-13 लाख 49 हजार 736

सावळी- 35 लाख 32 हजार 032

कानडवाडी- 11 लाख 20 हजार 545

सुभाषनगर- 7 लाख 37 हजार 839

ढवळी- 9 लाख 86 हजार 692

एकुण थकबाकी 76 लाख 55 हजार 808 योजनेचा वार्षिक खर्च

* कर्मचारी पगार- 1 कोटी 10 लाख

* वीज बिल- 35 लाख

* रॉ वॉटर चार्जेस- 3 लाख 55 हजार

* अन्य किरकोळ खर्च- 5 लाख

एकुण : 1 कोटी 53 लाख 55 हजार संपादन : प्रफुल्ल सुतार

