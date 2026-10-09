Sai Paranjpye : पद्मभूषण सई परांजपे यांना भावे गौरव पदक; ५ नोव्हेंबरला होणार वितरण

सांगली - ज्येष्ठ नाटककार, लेखिका आणि दिग्दर्शिका पद्मभूषण सई परांजपे यांना यंदाचा विष्णुदास भावे गौरव पदक पुरस्कार जाहीर झाला. मराठी रंगभूमीदिनी ५ नोव्हेंबर रोजी नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष मोहन जोशी यांच्याहस्ते वितरण होणार आहे. मानाचे गौरव पदक, ३० हजार रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह, शाल आणि श्रीफळ असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे, अशी माहिती अखिल महाराष्ट्र नाट्य विद्यामंदिर समितीचे अध्यक्ष डॉ. शरद कराळे यांनी दिली..येथील विष्णुदास भावे नाट्यविद्यामंदिराच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. उपाध्यक्ष विलास गुप्ते, कार्यवाह बलदेव गवळी, कोषाध्यक्ष मेघा केळकर, डॉ. भास्कर ताम्हणकर, विवेक देशपांडे, जगदीश कराळे, भालचंद्र चितळे, आनंदराव जाधव उपस्थित होते.डॉ. कराळे म्हणाले, सई परांजपे यांनी बालनाट्य, नाटक, नाट्यलेखन, दिग्दर्शन आणि अनुवाद अशा विविध क्षेत्रांत योगदान दिले आहे. आई शकुंतला परांजपे, आजोबा रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे यांच्या प्रोत्साहनातून त्यांच्या कलात्मक प्रवासाला दिशा मिळाली. मुलांसाठी लिहिलेल्या नऊ नाटकांपैकी ‘पक्ष्यांचे कवीसंमेलन’, ‘पत्ते नगरीत’, ‘झाली काय गंमत’, ‘जादूचा शंख’ आणि ‘शेपटीचा शाप’ ही गाजली. ‘झाली काय गंमत’ आणि ‘शेपटीचा शाप’ या पुस्तकांना सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय पुस्तकांचे पुरस्कार मिळाले..त्यांची बालनाटके आजही शालेय स्तरावर सादर केली जातात. ‘नांदा सौख्यभरे’, ‘सख्खे शेजारी’, ‘जास्वंदी’, ‘सोयरीक’, ‘माझा खेळ मांडू दे’ आणि ‘मोगरा फुलला’ या नाटकांतून त्यांनी प्रौढ रंगभूमीवरही ठसा उमटवला. ‘जास्वंदी’ या नाटकाला १९७८ मध्ये राज्य शासनाचा उत्कृष्ट नाट्यनिर्मितीचा पुरस्कार मिळाला. ‘सोयरीक’ या नाटकाचाही उत्कृष्ट निर्मितीसाठी गौरव करण्यात आला. विष्णुदास भावे गौरव पदकाच्या माध्यमातून नाट्यपंढरीत त्यांच्या नाट्यविषयक योगदानाचा सन्मान होणार आहे..मराठमोळा तमाशा नेला हिंदी रंगभूमीवरमहाराष्ट्राची लोककला असलेला तमाशा हिंदी रंगभूमीवर नेण्याचे कामही परांजपे यांनी केले. दिल्लीत असताना त्यांनी ‘एक तमाशा अच्छा खासा’ आणि ‘धिक् ताम’ या तमाशाप्रधान नाटकांचे लेखन व निर्मिती केली. पती अरुण जोगळेकर यांच्यासह ‘नाट्यद्वयी’ या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी नाट्यनिर्मिती केली. परांजपे यांनी इतर भाषांतील नाटकांचे मराठी आणि हिंदी अनुवाद केले. केंद्र सरकारने २००६ मध्ये त्यांचा पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मान केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.