पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Accused :पलूसमध्ये फसवणूक प्रकरणी पोलिसांची धडक कारवाई; चारचाकी व शेअर मार्केट घोटाळ्यात दोघे ताब्यात

Fraud Arrested : पलूसमध्ये फसवणुकीच्या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी धडक कारवाई करत दोघांना ताब्यात घेतले आहे. चारचाकी वाहन फसवणूक आणि शेअर मार्केट घोटाळ्याशी संबंधित आरोपींना अनुक्रमे सांगली ग्रामीण व शाहूपुरी पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पलूस : चारचाकी वाहन फसवणूक, तसेच शेअर मार्केट फसवणूक प्रकरणी पलूस पोलिसांनी दोघांना अनुक्रमे सांगली ग्रामीण व शाहूपुरी पोलिस ठाण्याच्या ताब्यात दिले.

