Palus Municipal Council : पलूस पालिकेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; पाणी योजनेला मुदतवाढ, स्मशानभूमी दुरुस्तीला हिरवा कंदील

पलूस : नगरपालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा झाली. ‘‘शहरातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, तरीही या योजनेतून शहरास पाणीपुरवठा सुरू आहे. एकूण निधीपैकी ५० टक्के निधी शासनाकडून येणे आहे. .त्यामुळे योजनेच्या कामास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला. पलूस स्मशानभूमीच्या कामासाठी ५५ लाखांचा निधी मंजूर आहे. लवकरच स्मशानभूमीच्या दुरुस्तीकामास सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला,’’ अशी माहिती पलूस नगरपालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते गणपतराव पुदाले यांनी दिली..श्रीरामपूरात भाजपचा पालिकेत ठिय्या, तलावामध्ये मैला, दुर्गंधी सोडल्याचा व्हिडिओ व्हायरल, दोषींवर कठोर कारवाई करा!.पलूस पालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्षा संजीवनी पुदाले यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व नगरसेवकांच्या उपस्थितीत झाली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत गटनेते गणपतराव पुदाले, नगराध्यक्षा संजीवनी पुदाले व उपनगराध्यक्ष रोहित दळवी सभेत झालेल्या ठरावांची माहिती दिली..गणपतराव पुदाले म्हणाले, ‘‘सर्वसाधारण सभेत काँग्रेस व इतर पक्षांच्या नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन सर्व विषय एकमताने संमत केले. सध्या नवीन योजनेतून पाणीपुरवठा होत असला, तरी जलशुद्धीकरण व अंतर्गत जलवाहिन्यांची कामे अपुरी आहेत. .Kolhapur Municipal Corporation : कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रात लाखो लिटर पाण्याची चोरी, पहिल्याच सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धरलं धारेवर.शासनाकडून योजनेसाठी ५० टक्के निधी येणे बाकी आहे. त्यामुळे योजनेच्या कामाला मुदतवाढ देऊन भविष्यात आमदार डॉ. विश्वजित कदम यांच्या प्रयत्नातून निधी उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. .पालिकेकडे अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने आणखी ५ अधिकाऱ्यांची मागणी करणे, नगरपालिकेच्या पॅनलवर स्थानिक वकिलांना प्राधान्य देणे आदी ठराव संमत करण्यात आले.’’ नगराध्यक्षा संजीवनी पुदाले म्हणाल्या, ‘‘आमदार विश्वजित कदम यांनी ३७ कोटींच्या खर्चाची पाणी योजनेचा मंजूर केली. ती सुरूही झाली आहे. .उर्वरित काम व्यवस्थित सुरू आहे. दलित वस्ती सुधारणा, घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, अंगणवाडी दुरुस्ती आदी कामे, तसेच ‘नमो उद्यान’ सुरू करणे, अशी कामे भविष्यात करण्यात येतील.’’ उपनगराध्यक्ष रोहित दळवी म्हणाले, ‘‘महिला सक्षमीकरण, भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त, स्वच्छता, पाणी, पथदिवे आदींसंबंधी सभेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.’’.यावेळी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल भोरे, विजय जाधव, धीरज घोरपडे, शहाजी मोरे, अनिल कांबळे, कोमल सदामते, सारिका खारकांडे, कविता पाटील, प्राजक्ता पाटील, पूजा शेंडगे, संगीता गायकवाड, शकुंतला माळी, राजनंदिनी मोटकट्टी, स्वीकृत नगरसेवक माणिक भोरे, विद्युल्लता फडनाईक उपस्थित होत्या. .गोंदीलवाडी विभागाचा ग्रामपंचायत असल्यापासूनचा थकीत पाणीपट्टीचा प्रश्न होता. ग्राहकांना पाणीपुरवठा बंद होता, तरीही काही तांत्रिक बाबींमुळे पाणीपट्टी आकारण्यात आली. दिवसेंदिवस वाढत गेली. लाखो रुपयांची वाढलेली पूर्वीची पाणीपट्टी भरणे तेथील नागरिकांना शक्य नाही. तेव्हा थकीत पाणीपट्टी वसूल न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.- गणपतराव पुदाले, काँग्रेस गटनेते, पालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.