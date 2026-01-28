पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Accident : वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरच्या धडकेत सातवीतील विद्यार्थी जागीच ठार; चाकाखाली डोके सापडले अन्...

Fatal Sand Dumper Accident on Palus Aamanapur Road : पलूस येथील आमणापूर रस्त्यावर वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरच्या धडकेत सातवीतील विद्यार्थी अर्णव पवार याचा जागीच मृत्यू झाला, नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पलूस (सांगली) : नेहमीच सुसाट आणि बेजबाबदारपणे गौण खनिज वाहतूक करणारे डंपर व इतर अवजड वाहनांची प्रचंड रहदारी असणाऱ्या पलूस येथील आमणापूर रस्त्यावर वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सायकलला जोरदार धडक (Sangli Accident News) दिली. यामध्ये पलूस येथील अर्णव अमित पवार (वय १२) या सातवीतील विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू झाला.

