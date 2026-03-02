Pandharpur Tipper Accident : अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या श्रेया गाडेचा टिपरच्या धडकेत अंत; पंढरपूर तालुका हादरला

पटवर्धन कुरोली : घरच्या हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करून शिक्षण घेणाऱ्या आणि भविष्यात अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या एका होतकरू तरुणीचा अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. .शिक्षणासाठी पंढरपूर मध्ये आलेल्या या तरुणीचा संघर्षमय प्रवास एका टिपरच्या धडकेत चक्काचूर झाला आहे . श्रेया कांतीलाल गाडे (वय 20) असे मृत विद्यार्थीनीचे नाव आहे. श्रेया गाडे ही पंढरपूर तालुक्यातील आव्हे गावची. .Beed News : बीडमध्ये जीएसटी अधिकारी सचिन जाधवर यांचा मृतदेह कारमध्ये आढळला; वरिष्ठाच्या छळासंबंधित "लिहिलेली नोट" गाडीत सापडली!.ती महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पंढरपूर येथे आली होती. तिची घरची परिस्थिती तशी बेताची होती. वडील शेती करतात तर आई अंगणवाडी सेविका आहे. यावर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरु आहे. एक लहान भाऊ असुन तो शिक्षण घेत आहे. .श्रेया चे दहावी पर्यंतचे शिक्षण पटवर्धन कुरोली येथे झाले तर बारावी चे शिक्षण नांदुरे येथे झाले. बारावी मध्ये (87%) गुण मिळवले त्यावेळीच तिने आपण मोठा अधिकारी होण्याचे स्वप्न बाळगले..Solapur Accident: मंगळवेढा-पंढरपूर मार्गावर एसटी पिकअपचा भीषण अपघात, एकाचा मृत्यू; ६ शाळकरी विद्यार्थी जखमी!.घरची परिस्थिती बेताची असताना शिकण्याची जिद्द पाहुन आणि अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या श्रेया ला पुढील शिक्षणासाठी पंढरपूर ला पाठविले. तिने बीसीए प्रवेश घेऊन ती पंढरपूर येथील कराड नाका परिसरात असणाऱ्या समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहात राहून आपले शिक्षण पूर्ण करू लागली आणि अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अभ्यास करू लागली..रविवारी (ता. 1) दुपारी चार वाजता श्रेया आणि मैत्रीण स्नेहा सायकल ची पंक्चर काढण्यासाठी कराड नाका परिसरात गेल्या असताना भरघाव वेगाने आलेल्या टिपरची धडक बसली. यामध्ये श्रेया चा जागीच मृत्यू झाला तर स्नेहा ही गंभीर जखमी झाली आहे. श्रेया च्या मृत्यू ची बातमी समजताच संपूर्ण आव्हे गावावर शोककळा पसरली आहे..शासकीय अधिकारी होण्याचे स्वप्न उरात बाळगून अनेक विद्यार्थी दहावी -बारावी पासूनच तयारीला लागतात. अशातच एक दुर्दैवी घटना पंढरपूर तालुक्यात घडली. या भीषण अपघातामुळे एका विद्यार्थीनीचा नाहक बळी गेला असुन गाडे कुटुंबाचे अधिकारी होण्याचे मुलीचे स्वप्न कायमचे भंगले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.