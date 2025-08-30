Gun Firing : शिये फाटा येथे थरार; रिव्हॉल्व्हरमधून तीन फायर, आरोपी ताब्यात

शिरोली : टोप (ता. हातकणंगले) दक्षीणवाडी येथील फेडरल बँकेच्या दारात जुन्या वैमनस्यातून, आणि देवघेवीतून झालेल्या वादावादीचे रूपांतर थेट थरारक घटनेत झाले. शनिवारी सायंकाळी सुमारे सहा वाजण्याच्या सुमारास शिये फाटा परिसरात गणेश शेलार (वय-४६, रा. संभापूर, सध्या रा. नागाव, ता. हातकणंगले) याने विजय पोवार (रा.टोप) व नितीन पाटील रा. संभाजीनगर, कोल्हापूर, सध्या रा. नागाव) यांच्या दिशेने रिव्हॉल्व्हर रोखून, हवेत तब्बल तीन गोळ्या झाडून परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण केले. या घटनेने शिये फाटा व टोप परिसर हादरला. परिसरात भीतीचे सावट पसरले..अधिक माहितीनुसार, शेलार व पाटील हे दुपारी चारच्या सुमारास टोप दक्षीणवाडी फाटा येथील एका बारमध्ये मद्यप्राशन करत होते. दोघांत वाद सुरू होता. शेजारच्या टेबलवर पोवार होता, यावेळी पोवार याने वाद मिटतोय का नाही? असे शेलार आणि पाटील यांना विचारले असता शेलार याने पोवार याला तु कोण विचारणार यातून वादाची ठिणगी पडली. हा वाद बारमधून बाहेर आला..यांच्यात आर्थिक देवघेव तसेच पूर्वीपासूनचे वैमनस्य असल्याने या वादाला पेट मिळाला. शेलार सायंकाळी ६.३० वाजता फेडरल बँकेच्या एटीएम येऊन पैसे काढले तिथे या तिघांत पुन्हा वाद झाला. बँकेच्या दारात झालेल्या वादातून शेलार संतप्त होऊन त्याने स्वतः जवळ ठेवलेल्या रिव्हॉल्व्हरमधून हवेत सलग तीन गोळ्या झाडल्या.सुदैवाने या गोळ्या हवेत झाडल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचा जीवितहानी अथवा गंभीर अनर्थ टळला. मात्र, घटना घडताच बँकेजवळील नागरिक, ग्राहक व परिसरातील व्यावसायिकांची एकच धावाधाव उडाली..घटनेची माहिती मिळताच शिरोली पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सुनील गायकवाड आपल्या पथकासह तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आरोपी गणेश शेलार याला ताब्यात घेतले असून त्याच्याकडील रिव्हॉल्व्हर जप्त करण्यात आला आहे. शेलारविरुद्ध शस्त्रास्त्र कायदा तसेच धमकावणे, जीवघेणा प्रयत्न अशा विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते..घटनेची गंभीरता लक्षात घेता कोल्हापूर जिल्ह्याचे जिल्हा पोलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, तसेच करवीरचे उपाधीक्षक यांनीही घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून स्थानिक नागरिकांची माहिती घेतली.शिये फाटा हा नेहमीच गजबजलेला भाग आहे. फेडरल बँक, दुकाने व वाहतुकीमुळे येथे नेहमीच नागरिकांची वर्दळ असते. अशा वेळी गोळीबार झाल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून व्यापारी वर्गासह नागरिकांनी पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे..पोलीसांनी गणेश शेलार याणी रिव्हॉल्व्हर जप्त करुन त्याला घटनास्थळी फिरवले आहे. ही घटना घडल्यामुळे पुन्हा एकदा शिरोली-टोप परिसरातील कायदा-सुव्यवस्था व शस्त्रांचा बेजबाबदार वापर या मुद्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पोलिस प्रशासना अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे..शनिवारी सायंकाळी घडलेल्या या थरारक घटनेत कोणीही जखमी झाले नसले तरी हवेत झालेल्या गोळीबारामुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे सावट पसरले आहे. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास वेगाने सुरू आहे. या घटनेमुळे टोप परिसर पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.या घटनेत बारमध्ये सोबत असलेल्या टोप, शिये गावातील अनेक अनेक मातब्बर मंडळींची नावे रडारवर आहेत. ही नावे पोलीसांच्या समोर येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.