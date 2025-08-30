पश्चिम महाराष्ट्र

Gun Firing : शिये फाटा येथे थरार; रिव्हॉल्व्हरमधून तीन फायर, आरोपी ताब्यात

दक्षीणवाडी येथील फेडरल बँकेच्या दारात जुन्या वैमनस्यातून, आणि देवघेवीतून झालेल्या वादावादीचे रूपांतर थेट थरारक घटनेत झाले.
ganesh shelar
ganesh shelarsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिरोली : टोप (ता. हातकणंगले) दक्षीणवाडी येथील फेडरल बँकेच्या दारात जुन्या वैमनस्यातून, आणि देवघेवीतून झालेल्या वादावादीचे रूपांतर थेट थरारक घटनेत झाले. शनिवारी सायंकाळी सुमारे सहा वाजण्याच्या सुमारास शिये फाटा परिसरात गणेश शेलार (वय-४६, रा. संभापूर, सध्या रा. नागाव, ता. हातकणंगले) याने विजय पोवार (रा.टोप) व नितीन पाटील रा. संभाजीनगर, कोल्हापूर, सध्या रा. नागाव) यांच्या दिशेने रिव्हॉल्व्हर रोखून, हवेत तब्बल तीन गोळ्या झाडून परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण केले. या घटनेने शिये फाटा व टोप परिसर हादरला. परिसरात भीतीचे सावट पसरले.

crime
Arrested
Accused

