Pardhi Youth Success Story : 'मारो गोळीव पोलिस होई गयो...!' पारधी समाजातील पोराच्या अंगावर 'खाकी'; पोलिस झाल्याची बातमी कळताच संपूर्ण गाव गहिवरलं

Pardhi youth becomes police officer in Maharashtra : सांगलीतील पारधी समाजातील इंदर पवारने अत्यंत गरिबीतून शिक्षणाच्या जोरावर पोलिस पद मिळवलं आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
सांगली : पारधी समाजातील युवकाने जिद्दीने पोलिसपदापर्यंत झेप घेतली आहे. ‘मारो गोळीव पोलिस होई गयो..!’ अशी भावनिक प्रतिक्रिया त्याच्या आई-वडिलांनी (Pardhi Youth Success Story) दिली. इंदर शंकर पवार असे त्या जिद्दी तरुणाचे नाव आहे. इंदर पवार हा भोसे (ता. मिरज) येथील. आई, वडील, दोन भाऊ असे त्याचे कुटुंब. आई-वडील घरोघरी धान्य मागून कुटुंबाची गुजराण करतात. हातावर पोट घेऊन जगताना पावलोपावली अपमान सहन करत हे जगत होते. त्याने सन्मानाने जगण्यासाठी शिक्षणाचे शस्त्र हाती घेतले.

