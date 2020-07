अर्धवेळ परिचारिकांना चार महिन्यांपासून मानधन नाही; मागण्यांकडेही दुर्लक्ष

आळसंद (जि .सांगली) : जिल्ह्यातील अर्धवेळ परिचारिका मागील चार महिन्यांपासून वंचित आहेत. प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी तातडीने लक्ष घालून रखडलेल्या मानधनाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. जिल्ह्यात 330 प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र आहेत. त्यापैकी 303 उपकेंद्रात अर्धवेळ परिचारिका तंटपुज्या मानधनावर कार्यरत आहेत. त्याचे मार्च महिन्यापासून मानधन रखडले आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून निवेदन दिले आहे. परंतु कार्यवाही होत नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्यसेवक, आरोग्य सेविका, आशासेविका यांच्या समवेत अर्धवेळ परिचारीकाही झोकून देऊन काम करीत आहेत. तरीही शासनाने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश अर्धवेळ परिचारीकांना गणवेश, ओळखपत्रही दिले नाही. राज्यशासनाने अलीकडेच आशा स्वंयसेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. परंतु अर्धवेळ परिचारीकांचा प्रश्न अधांतरी ठेवला आहे. ठिय्या आंदोलन करणार जिल्ह्यातील अर्धवेळ परिचारीकांचे मानधन चार महिन्यांपासून रखडले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी भेटून मागण्या सादर केल्या आहेत. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी (ता. 3) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करणार आहे.

- सुनिता सावंत, जिल्हाध्यक्षा अर्धवेळ परिचारीका संघटना, सांगली

