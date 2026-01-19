Traditional Jaggery : हमीभाव नाही, कामगार नाही; शिराळ्यात गुऱ्हाळ उद्योग नामशेष होण्याच्या वाटेवर

पुनवत : शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या शिराळा तालुक्यातील गुऱ्हाळ उद्योगाला अखेरची घरघर लागली आहे. तालुक्यातील कणदूर येथे यंदाच्या हंगामातील एकमेव गुऱ्हाळघर सुरू आहे..अन्य ठिकाणी हा उद्योग पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. एकेकाळी गूळ निर्मितीत आघाडीवर असलेल्या शिराळा तालुक्यात आता या उद्योगास घरघर लागली आहे. ‘वारणा’ पट्ट्यातील शाहूवाडी तालुक्यात मात्र दोन-तीन ठिकाणी अजूनही गुऱ्हाळ उद्योग सुरू असल्याचे चित्र आहे..Ichlkaranji Development : कधीकाळी शहराची शान असलेली उद्याने आज ओसाड; इचलकरंजीतील विरंगुळ्याची ठिकाणे शेवटच्या घटका मोजताहेत.शिराळा तालुक्याची गूळ निर्मितीसाठी वेगळी ओळख होती. तालुक्यात शंभरहून अधिक गुऱ्हाळघरे कार्यरत होती. प्रत्येक गावात हंगाम सुरू होताच गुऱ्हाळघरांची चूल पेटायची. शेकडो लोकांना रोजगार मिळायचा. मात्र कालांतराने हे चित्र बदलले. .आज तालुक्यातील गुऱ्हाळ उद्योग जवळपास संपुष्टात आला आहे. कणदूर वगळता अन्य गावांत गुऱ्हाळघरांचे केवळ अवशेषच पाहायला मिळतात. कणदूर (ता. शिराळा) येथे सुभाष पाटील यांनी संकटांचा सामना करत, कामगारांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न सोडला नाही. .Sangli ZP : भाजपला रोखण्यासाठी ग्रामीण राजकारणात मोठी खेळी; नेत्यांचे एकमत, कार्यकर्त्यांची धावपळ .प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाही त्यांनी गुऱ्हाळघर सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील खवय्यांना ताज्या गुळाचा गोडवा अनुभवता येत आहे. गुऱ्हाळ उद्योगासाठी सुरुवातीस मोठी भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. अंगावर पैसे देऊनही कामगार मिळत नाहीत. .अनुभवी कर्मचारी कमी आहेत. हा उद्योग अत्यंत कष्टाचा असून खर्चाच्या तुलनेत अपेक्षित दर मिळत नाही. त्यामुळे मरगळ आली आहे. गूळ उद्योग टिकवायचा असेल तर शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.- सुभाष पाटील, गुऱ्हाळमालक, कणदूर (ता. शिराळा) गुऱ्हाळ उद्योग.संपण्याची कारणे मोठी आर्थिक गुंतवणूक, मनुष्यबळाची कमतरता, गुळाला हमीभाव नाही, बाहेरच्या राज्यांतून गुळाची आवक, शासनाची उदासीनता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.