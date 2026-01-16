Sangli Weather : पाऊस थांबणार, पण चिंता वाढणार! सांगलीत थंडी वाढण्याचा अंदाज; द्राक्ष बागांवर बुरशीचा धोका

सांगली : गेल्या आठवड्यापासून सांगली जिल्ह्यात ढगाळ हवामान राहिले होते. काही ठिकाणी रिमझिम, तर काही भागांत जोरदार पावसाने हजेरी लावली. मात्र उद्यापासून (ता. १६) जिल्ह्यात पावसाची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात येणार असून थंडीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज हवामान अभ्यासकांनी व्यक्त केला. .अचानक झालेल्या पावसामुळे द्राक्ष आणि आंबा पिकांना मोठा फटका बसला. रविवारपासून (११) जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात ढगाळ वातावरण निर्माण झाले होते. काही भागांत अधूनमधून रिमझिम, तर काही ठिकाणी जोरदार सरी कोसळल्या..Agriculture News : द्राक्ष पंढरी संकटात! ढगाळ वातावरणामुळे द्राक्ष बागांवर रोगांचे सावट, शेतकरी चिंतेत.विशेषतः बुधवारी (१४) जत तालुक्यातील दहा गावांमध्ये जोरदार पावसाने शेतकऱ्यांची चिंता वाढवली. मिरज तालुक्यातील डोंगरवाडी, बेळंकी परिसरातही हलक्या पावसाने हजेरी लावली. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, उद्यापासून सांगली जिल्ह्यात पाऊस पूर्णपणे बंद होणार आहे. .पुढील काही दिवस आकाश प्रामुख्याने नीरभ्र राहणार असले, तरी अधूनमधून हलके ढग दिसू शकतात. मात्र पावसाची शक्यता नाही. थंडीमध्ये किंचित वाढ होण्याचा अंदाज असून किमान तापमान १४ ते १५ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्र हवामान अंदाज! पुढचे काही दिवस पावसाचे सावट; आंबा, काजू बागायतीवर परिणाम, असा असेल अंदाज.पहाटे व रात्रीच्या वेळी गारठा वाढणार असल्याने नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अवकाळी पावसाचा सर्वाधिक फटका द्राक्ष बागांना बसला आहे. द्राक्ष घडांवर आर्द्रतेचा परिणाम झाल्याने बुरशीजन्य रोगांचा धोका वाढला आहे. .काही ठिकाणी घड गळती, तसेच दर्जा घसरल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहेत. आंबा बागांमध्ये मोहोर गळती, तसेच फुलोऱ्यावर परिणाम झाल्याचे चित्र आहे. याचा थेट परिणाम आगामी हंगामातील उत्पादनावर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..पुढील आठवड्यात पुन्हा एकदा ढगाळ वातावरण तयार होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मात्र त्या काळात पावसाची शक्यता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी फवारणी व इतर शेतीकामांचे नियोजन हवामान लक्षात घेऊन करावे, असा सल्ला देण्यात आला. .हवामानाचा आढावापावसाची शक्यता : शुक्रवारपासून नाही आकाश : प्रामुख्याने नीरभ्र किमान तापमान : १४ ते १५ अंश सेल्सिअस थंडी : डिसेंबरपेक्षा सौम्य पुढील आठवडा : ढगाळ वातावरण, पाऊस नाही शेतीवरील परिणाम : द्राक्ष व आंबा पिकांना फटका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.