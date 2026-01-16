पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Weather : पाऊस थांबणार, पण चिंता वाढणार! सांगलीत थंडी वाढण्याचा अंदाज; द्राक्ष बागांवर बुरशीचा धोका

Unseasonal Rain Stops : उद्यापासून सांगली जिल्ह्यात पावसाची शक्यता संपुष्टात; किमान तापमानात घसरण,ढगाळ हवामान कायम, मात्र पाऊस नाही; शेतकऱ्यांना फवारणीचे नियोजन करण्याचा सल्ला
Cloudy weather and unseasonal rain affect grape orchards in Sangli district.

Cloudy weather and unseasonal rain affect grape orchards in Sangli district.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : गेल्या आठवड्यापासून सांगली जिल्ह्यात ढगाळ हवामान राहिले होते. काही ठिकाणी रिमझिम, तर काही भागांत जोरदार पावसाने हजेरी लावली. मात्र उद्यापासून (ता. १६) जिल्ह्यात पावसाची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात येणार असून थंडीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज हवामान अभ्यासकांनी व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Sangli
rain
Farmer
agriculture
Weather
Paschim maharashtra
Farm
rain damage crops
Cold
Climate Change

Related Stories

No stories found.