सांगली महापालिकेतील घोटाळ्यांमध्ये लक्ष घाला :  वि. द. बर्वे : आमदारांना निवेदन

सांगली : महापालिकेत भाजपची सत्ता असली तरी ढीगभर घोटाळे सुरु आहेत. सत्ताधीशांवर कोणाचा वचक नसल्याने जुने सत्ताधारी बरे म्हणण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे महापालिकेत सुरु असलेल्या घोटाळ्यांमध्ये लक्ष घालावे आणि भाजपची बदनामी थांबवावी असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे यांनी केले आहे. श्री. बर्वे यांनी सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांना निवेदन दिले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, महापालिकेतील पुर्वीची सत्ताधीश मंडळी भाजपमध्ये आल्यानंतर आता "सारे मिळून महापालिका लुटू' ही प्रवृत्ती वाढली आहे. महापालिकेची सत्ता गेल्यास ही मंडळी गुप्त होऊन जातील आणि या पापाचे धनी भाजप राहील. त्यामुळे भाजपच जनमाणसात बदनात होणार आहे. महापालिकेत आरक्षणे उठवणे, भूखंड हडप करणे, कचरा प्रकरण, वीज बिले घोटाळा, एस. एफ. सी. मॉल, प्रसूती गृह, अतिथी गृह, जकात हेड ऑफिस, अनेक बी ओ टी घोटाळे अशी अनेक प्रकरणे आहेत. यातून कोट्यवधींच्या भानगडी सतत सुरु आहेत. त्यात अनेकांनी कोट्यवधी रुपये मिळवल्याचा आरोप श्री. बर्वे यांनी निवेदनात केला आहे.

