बाजूपट्टीचा मुरूम उकरून नेणे पडले भारी; काय झाले वाचा

नवेखेड (जि. सांगली) : मसुचीवाडी - बोरगाव रस्त्याच्या बाजूपट्टीवरील 50 ते 60 ब्रास मुरूम चोरी करणाऱ्यांना "मुरूम परत न केल्यास गुन्हे दाखल करू', अशी नोटिस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नोटीस दिली आहे, अशी माहिती उपविभागीय अभियंता टी. एस. शिरगुप्पे यांनी दिली.

मसुचीवाडी-बोरगाव हा पाच किलोमीटरचा रस्ता दीडवर्षीपूर्वी माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या निधीतून तब्बल चार कोटी रुपये खर्चून तयार करण्यात आला. रस्त्याची उंची वाढवून रुंदीकरण व साईडपट्टी मुरमीकरण करण्यात आले. काहींनी चक्क जेसीबीने बाजूपट्टी उकरून तब्बल 50 ते 60 ब्रास मुरुम नेला. हे होत असल्याचे निदर्शनास येताच ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांनी संबंधितांकडे विचारणा केली. तर "आम्ही नाले काढण्याचा परवाना घेतला आहे' असे सांगण्यात आले चांगल्या रस्त्याची बाजूपट्टी उकरून कोणी अशी परवानगी देणार नाही. संबंधीत विभागाने ग्रामपंचायतीस कोणतीही माहिती न देता असा प्रकार होत असल्याचे समजताच गावकरी व ग्रामपंचायतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संपर्क साधला. त्यावेळी असा कोणताही परवाना दिला नाही हा तर सरळ सरळ चोरीचा प्रकार घडत असल्याचे सर्वांच्या लक्षात आले. बेकायदेशीरपणे मुरूम चोरी करणाऱ्यांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. मुरूम त्वरीत जागेवर टाकून रस्ता पूर्ववत न केल्यास गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे अभियंत्यांनी सांगितले. जागृत ग्रामस्थांमुळे सध्या हा प्रकार थांबला आहे. मुरूम चोरी करणे गुन्हा जनतेच्या सुविधांसाठी शासन रस्ते बनवते. चांगल्या दर्जाचा रस्ता मिळावा. वाहतूक सुरळीत व्हावी हे पाहिले जाते. रस्त्यावरील मुरूम चोरी करणे कायद्याने गुन्हा आहे. तरीही असे प्रकार घडतात हे गंभीर आहे. - टी. एस. शिरगुप्पी, उप विभागीय अभियंता,इस्लामपूर अन्यथा उपोषण बांधकाम विभागाने छडा लावावा, अन्यथा उपोषण करू.

- सुहास कदम, सरपंच, मसुचीवाडी

Web Title: people dig up stones on the sidebar; govt dent notices