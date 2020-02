या कराला सांगलीत कष्टकऱ्यांचा होणार विरोध

सांगली : महापालिकेच्या वतीने बजावण्यात आलेल्या उपयोग कर्ता कराला तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात कराच्या नोटिसीची होळी करुन महासभेदिवशी धरणे आंदोलन करणे, "मी कर भरणार नाही, तुम्हीही भरु नका' असे डिजिटल लावणे असे निर्णय झाले. कष्टकऱ्यांची दौलत येथे उपयोग कर्ता कर हटाव समितीची बैठक पार पडली. विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार महापालिकेने उपयोग कर्ता कर लागू केला आहे. महापालिका क्षेत्रातील नागरिक, व्यावसायिक, हातगाडीवाले, फेरीवाले, स्टॉलधारक या सर्वांना हा कर लागू आहे. मात्र राज्यातील इतर कोणत्याही महापालिका, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हा कर लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सांगलीतच हा कर लागू करुन अन्याय करण्यात आल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच या कराला विरोध करण्यात येत आहे. यासाठी उपयोगकर्ता कर हटाव समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने महापौर गीता सुतार, उपमहापौर आनंदा देवमाने, विरोधी पक्ष नेते उत्तम साखळकर यांची भेट घेऊन सदरचा कर रद्द करण्याची मागणी केली होती. याशिवाय प्रशासनालाही निवेदन दिले आहे. मात्र त्यावर अद्याप महापालिकेकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. या समितीची बैठक आज कष्टकऱ्यांची दौलत येथे पार पडली. बैठकीत हा कर हटवण्यासंदर्भात कोणती भूमिका घ्यायची आंदोलन कसे करायचे यावर चर्चा झाली. महापालिकेची महासभेची तारीख निश्‍चित झाल्यानंतर उपयोगकर्ता करच्या नोटीसीची होळी महापालिका मुख्यालयासमोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महासभेदिवशी धरणे आंदोलन करण्याचे ठरले. याशिवाय "मी उपयोगकर्ता कर भरणार नाही, तुम्ही ही भरू नका' असे डिजिटल बोर्ड प्रत्येक नागरिक (दारावर), व्यावसायिक, हातगाडीवाले, भाजीवाले, हॉटेलधारक, खोकीधारक, पानपट्टीधारक यांनी लावण्याचे ठरले. जुलै 2019 ते मार्च 2020 अखेर नऊ महिन्यांचा उपयोग कर्ता वसूल करण्यात येणार आहे. त्याची स्वतंत्र बिले वाटपाचे काम सुरू आहे. मात्र हा कर घेण्याचा निर्णय अलीकडेच जाहीर झाला असताना गेल्या जुलैपासून तो वसूल करण्याचे कारण काय? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. आधीच घरपट्टी, पाणीपट्टी शुल्क आहे. त्यात आता उपयोगकर्ता कराची भर पडली आहे. त्यामुळे जनतेमधून या करास मोठा विरोध होत आहे. याबैठकीस समितीचे निमंत्रक सतीश साखळकर, डॉ. संजय पाटील, शेरु सौदागर, शेखर माने, लहु भडेकर, रेखा दामुगडे, मीरा चौगुले, शैलेश पवार, महेश पाटील, अशफाक शेख, अशरफ वांकर, मदन रेवणकर, अस्लम शेख, युसुफ मेस्त्री, मुनीर मुलाणी, ज्योती आदाडे, प्रियांका तुपलोंडे आदी उपस्थित होते.

