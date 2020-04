वेळ निघून गेलीय पण काळाचं काय सांगावं... शेवगाव, अमरापूरकर धास्तावलेत

शेवगाव : दिल्लीतील निजामुद्दीन येथील धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या 29 परदेशी नागरिकांपैकी एक गट अमरापूरसह शेवगाव शहरात वास्तवास असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शेवगावकरांचे धाबे दणाणले आहे. ते येऊन गेल्याच्या घटनेला बराच कालावधी उलटला असला तरी काळ सांगून येत नाही, अशी प्रतिक्रिया गावाकडच्या लोकांकडून येत आहे. नागरिकांच्या एका गटाने मुकुंदनगर व जामखेड येथे वास्तव्य केले होते. त्यांतील अनेक जण कोरोनाबाधित आढळून आले आहेत. दुसऱ्या गटाच्या शेवगाव कनेक्‍शनमुळे तालुक्‍यातही कोरोना संसर्गाची भीती निर्माण झाली आहे. पोलिस प्रशासनासह आरोग्य विभागाने संबंधितांच्या संपर्कातील लोकांची यादी करण्यास सुरवात केली आहे. हे नागरिक कुठे, किती काळ वास्तव्यास होते, कोणाकोणाच्या संपर्कात आले, याची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. दिल्लीतील निजामुद्दीन येथील धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होऊन 29 परदेशी नागरिकांचे दोन गट जिल्ह्यात रेल्वेने आले. त्यांतील एक गट नगरमधील सर्जेपुरा येथून कोल्हारला, नंतर राहुरीतून अमरापूरला आला. तेथून शेवगावात एके ठिकाणी थांबून नेवाशाला गेल्याचे उघड झाले आहे. त्यांना अमरापूर व शेवगावात कोणी आश्रय दिला, ते कोणाकोणाच्या संपर्कात आले, तसेच त्यांच्याही संपर्कात नंतर अनेक स्थानिक गावकरी आले असण्याचा धोका आहे. कालावधी उलटलाय नागरिकांचा हा गट 19 मार्चच्या दरम्यान तालुक्‍यात वास्तवास होता. त्याला 14 दिवसांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर रोगाची लागण होण्याचा व संपर्काच्या दक्षतेचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. मात्र, तरी संबंधितांच्या संपर्कातील व्यक्तींवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.

- डॉ. सलमा हिराणी, तालुका आरोग्य अधिकारी

