मुंबईकरांनो सांगलीकर आपल्याला आयुष्यभर विसरणार नाही : नितीन कापडणीस

मुंबई : मुंबई पालिकेतील अधिकारी, डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने सांगलीमध्ये मदतकार्य केले. स्वतः आयुक्त प्रविणसिंग परदेशी यांनी हजर राहून सांगलीतील आपत्ती व्यवस्थापनाला योग्य दिशा दिली. याबद्दल सांगली महानगरपालिकेचे आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी आभार व्यक्त केले आहेत. कापडणीस आपल्या आभार पत्रात म्हणतात - देवदुतासारख्या धावून आलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे विशेष आभार. केवळ आपल्यामुळेच पूरपरिस्थितीवर फक्त ७ दिवसांतच मात करणे शक्य झाले. सांगली एका आठवड्यातच मुळ पदावर आली याचं सारं श्रेय तुम्हाला! कर्तव्याप्रती निष्ठा, वरिष्ठांबद्दल अतोनात आदर, स्वत:ला मनापासून कामात झोकून देणे, प्रचंड शिस्तबध्दता, उत्साह या गोष्टी आपल्याकडून शिकायला मिळाल्यात. आडनावाप्रमाणेच सरदाराची भूमिका बजावलेले सरदार साहेब, २४ तास उत्साही दिसणारे दळवी साहेब, कमी कालावधीत आमच्या ड्रेनेजच्या माेठ्या समस्या सोडविणारे कोळेकर साहेब, एका हाकेला धावून येणारे फायर ब्रिगेडचे यादव साहेब, सोबत असलेले सर्व अधिकारी व कर्मचारी आपल्या कार्याला सलाम! आम्हाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी स्वत:च्या सैन्यासह धावून आलेले मा. आयुक्त श्री. परदेशी सर ज्यांच्या एका बैठकीतील मार्गदर्शनामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाचा मंत्र मिळून योग्य दिशा मिळाली त्यांचेही विशेष आभार! मुंबईकरांनो सांगलीकर जनता आपल्याला आयुष्यभर विसरणार नाही! आपलाच - नितीन कापडणीस, आयुक्त, सांगली महानगरपालिका.

Web Title: people will not forget Mumbaikars for a lifetime says Nitin Kapadnis