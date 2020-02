सांगलीत आता प्लास्टिकचे रस्ते...

सांगली ः सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रात आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या संकल्पनेतून डांबरीकरणात प्लास्टीक मिसळून करून पहिला रस्ता तयार करण्यात आला आहे. यामुळे डांबरी रस्त्यांचे आयुष्यमान वाढण्याबरोबर रस्त्यांचा दर्जाही चांगला राहणार आहे. महापालिका क्षेत्रात यापुढे डांबरी रस्ते कामात प्लास्टिक वापरून रस्ते दर्जदार बनवण्याबाबत आयुक्त कापडणीस यांनी बांधकाम, आरोग्य विभागाला सूचित केले होते. त्यानुसार मनपाकडे गोळा झालेले प्लास्टिक सॅगरिकेट करून ते डांबरत्त समाविष्ट करून रस्ते तयार केले जाणार आहेत. त्यानुसार आज शहरातील महाराष्ट्र हौसिंग सोसायटी भागात डांबरी रस्त्याच्या कामात 100 किलो प्लास्टीकचा वापर

करून रस्ता तयार करण्यात आला. या कामाच्या दर्जाची पाहणी मनपाचे अभियंता अशोक कुंभार आणि स्वच्छता निरीक्षक अविनाश पाटणकर यांनी केली. प्लास्टिकचा समावेश करून रस्ता दर्जेदार झाला आहे. यापुढेही प्लास्टिकचा वापर करून रस्ते तयार केले जाणार आहेत. त्यामुळे मनपा क्षेत्रात रोज गोळा होणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लागणार आहे, असे श्री. कापडणीस यांनी सांगितले.

