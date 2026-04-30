PM Kisan Scheme : 'पीएम किसान'चे 25 हजार लाभार्थी हयातच नाहीत! आधार लिंकिंग-eKYC मुळे अडकले 10 हजार शेतकऱ्यांचे पैसे, तुमचा हप्ता तर थांबला नाही ना?

सांगली : केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान किसान सन्मान (PM Kisan Scheme Update) निधी योजनेचा लाभ घेणारे जिल्ह्यातील तब्बल २५ हजार ६८० शेतकरी हयात नसल्याची माहिती समोर (PM Kisan scheme dead farmers Sangli update) आली आहे. या शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा हक्क वारसांना मिळाल्यानंतर संबंधित वारसांनी नव्याने अर्ज केल्यासच योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. .त्याचबरोबर आधार लिंकिंग आणि 'ई-केवायसी' अपूर्ण राहिल्याने जिल्ह्यातील १० हजारांहून अधिक शेतकरी हप्त्यापासून वंचित असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. केंद्राने २०१९ मध्ये सुरू केलेल्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत तीन हप्त्यांत थेट बँक खात्यात जमा केली जाते..सांगली जिल्ह्यात सुमारे ४ लाख १५ हजार शेतकरी या योजनेस पात्र आहेत. अलीकडेच जाहीर झालेल्या २२ व्या हप्त्यात जिल्ह्यातील ३ लाख ८० हजार १९७ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तब्बल ७६ कोटी ३ लाख ९४ हजार रुपये जमा झाले..नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ आणि आर्थिक संकटांशी सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरत आहे. मात्र, योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांचे निधन झाल्यानंतर नावावरील जमीन वारसांच्या नावावर हस्तांतरित झाली नसल्याने लाभ रखडला आहे..८ हजार ३२९ शेतकऱ्यांनी आधार लिंकिंग केलेले नाही, तर २ हजार २५२ लाभार्थ्यांची 'ई-केवायसी' अपूर्ण असल्यामुळे त्यांना २२ वा आणि २३ वा हप्ता मिळाला नाही. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना तातडीने आधार लिंकिंग, ई-केवायसी पूर्ण करून वारसा हक्काने जमीन नावावर झाल्यास नव्याने अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे..प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ नियमित मिळत राहण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधार लिंकिंग आणि 'ई-केवायसी' पूर्ण करणे आवश्यक आहे. काही शेतकरी याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने हप्ते अडकत आहेत. वारसांनीही जमीन नावावर करून नव्याने अर्ज भरावा.-विवेक कुंभार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.