संचारबंदीचा खासगी दवाखान्यांना फटका

सांगली : कोरोणा विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर शहरात लागू केलेल्या संचारबंदीमुळे खासगी हॉस्पिटल्सच्या कामकाजाला फटका पडला आहे. वैद्यकीय सेवेवर त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे. वैद्यकीय सेवा अत्यावश्‍यक सेवेत मोडत असतानाही पोलिसांनी हॉस्पिटल स्टाफची अडवणूक केली. त्यामुळे अनेक परिचारिका, कर्मचाऱ्याना हॉस्पिटलला जाता आले नाही. रुग्णांची गैरसोय झाली .

सांगलीत कोरोणाचे चार रुग्ण आढळल्यामुळे प्रशासनाने संचारबंदी कडक केली आहे. आज सकाळपासूनच रस्त्यावर विनाकारण करणाऱ्या नागरिकांना लाठीचा प्रसाद देत होते. यातच काहीजण हॉस्पिटलचे कर्मचारी होते. त्यांना हॉस्पिटलचा स्टाफ असल्याचे सांगूनही पोलिसांनी रोखून परत पाठवले. त्यामुळे हॉस्पिटलमधील सेवा विस्कळीत होण्याचे प्रकार आज अनेक ठिकाणी घडले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी संचारबंदीतून वगळलेल्या आवश्‍यक सेवेमध्ये वैद्यकीय सेवा असतानाही पोलिसांनी मात्र काही ठिकाणी हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांनाही कामावर सोडले नाही. अनेक हॉस्पिटल्सने आपल्या कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र दिले आहेत त्यामुळे काही जण ओळखपत्र दाखवून कामावर गेले परंतु काही स्टाफला अडवण्यात आले. सध्याची परिस्थिती पाहता जनरल ओपीडी तसेच आवश्‍यक सेवेची हॉस्पिटल सुरू राहणे महत्त्वाचे आहे त्यामुळे शासकीय रुग्णालयावर ताण येणार नाही अन्यथा कोरोना बाधित रुग्ण, आयसोलेशन वार्ड तसेच इमर्जन्सी वैद्यकीय सेवा या सगळ्याचा ताण शासकीय रुग्णालयावर पडणार आहे. यामुळे खासगी रुग्णालये सुरू असणे महत्त्वाचे आहे अशा वेळी पोलीस आणि प्रशासनाने या रुग्णालयाच्या स्थापन कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करण्याची गरज आहे असे मत वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

..........

Web Title: Police also stopped the staff of the private clinics