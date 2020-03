राजकारण हा खेळंय...रात्री सगळे एकच पक्षात, डॉ. सुजय विखे पाटलांकडून आणखी एक सर्जरी

पारनेर ः डॉ. सुजय म्हणजे विखे पाटील घराण्यातील चौथी पिढी. समाजकारण, राजकारण,सहकार, साहित्य, क्रीडा, शेती असं सगळं बाळकडू ते प्यायलेत. ते बिनधास्तपणाबद्दल प्रसिद्ध आहेत. काल त्यांनी असंच रोखठोक वक्तव्य करीत राजकारणाच्या खेळाची शस्त्रक्रिया केली. वेगवेगळ्या पक्षातील राजकारणी मंडळी दिवसा कट्टर विरोधक असतात; मात्र रात्री कोण, कोठे एकत्र बसतात, हे मी जवळून पाहिले आहे. त्यामुळे कोण-कोणत्या पक्षात आहे व पक्षनिष्ठा ही बाब गौण आहे. राजकारणात खऱ्या अर्थाने "रात्रीस खेळ चाले' अशी स्थिती आहे, असा गौप्यस्फोट खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केला. हेही वाचा - कर्डिले यांनी सांगितली अंदर की बात.. दैठणे गुंजाळ येथील सभामंडपाच्या उद्‌घाटनप्रसंगी डॉ. विखे पाटील बोलत होते. डॉ. विखे पाटील म्हणाले, ""तालुक्‍यातील प्रत्येक गावात लवकरच शिबिर घेणार आहे. त्यात नागरिकांना विविध दाखले, कृषी योजना, पीकविमा, उत्पन्नाचे दाखले, जातीचा दाखला, रेशन कार्ड आदींची कामे केली जातील. मला कोणी मतदान केले, कोण कोणत्या पक्षाचा, याचा विचार न करता, सर्वांची कामे केली जातील. एक वेळ गावात रस्ता, सभामंडप झाला नाही, तरी चालेल; मात्र जीवनाशी निगडित दाखले मिळणे गरजेचे आहे.'' पक्षनिष्ठा निवडणुकीत ठेवा, बाकी हा खेळय ""पक्षनिष्ठा फक्त निवडणुकीपुरती असावी. मला मतदान करून चूक झाल्याची भावना कोणाचीही होऊ देणार नाही. पुढील काळात सर्वांची कामे करणार. विविध पक्षांचे कार्यकर्ते सतत भांडत असतात; मात्र वरचे नेतेमंडळी रात्री एकत्र येतात. राजकारणात कोण, कोणाला, कशी व कधी मदत करील, हे सांगता येत नाही. हा खेळ कसा चालतो, हे मी जवळून पाहिले आहे,'' असे डॉ. विखे पाटील म्हणाले.

