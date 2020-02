पेडगावात झाली गावगुंडी, सोसायटीच्या अध्यक्षांचे दहा दिवसांतच अधिकार काढले

श्रीगोंदे : निवडणूक होऊन महिनाही झाला नाही आणि अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर झालेल्या मिरवणुकीचा गुलालही अंगावर तसाच आहे, तोच विश्वास दाखवणाऱ्या संचालकांनी गैरविश्वास दाखवून अवघ्या दहा दिवसांत सेवा संस्थेच्या अध्यक्षांच्या विरोधात ठराव करून त्यांचे सह्यांचे अधिकार काढले. पेडगाव (ता. श्रीगोंदे) येथील सेवा संस्थेत घडलेले हे राजकारण चर्चेत आले आहे.

पेडगाव सेवा संस्थेसाठी 2 फेब्रुवारीला मतदान झाले. अकरा सदस्य असणाऱ्या या संस्थेत राजकारण कमालीचे तापले होते. निवडणुकीत आमदार बबनराव पाचपुते यांच्या गटाचे रोहिदास पवार यांनी मोठ्या खुबीने बहुमत मिळविले. 18 फेब्रुवारी रोजी पवार यांना सहकारी सदस्यांनी विश्वासाने अध्यक्ष केले. मिरवणुका झाल्या. गुलालाची उधळणही झाली. एकत्र कारभार करण्याच्या आणा-भाकाही घेतल्या गेल्या; मात्र माशी कोठे शिंकली समजलेच नाही आणि अवघ्या दहा दिवसांत पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांमधील गटबाजी उफाळली. आज सत्ताधारी गटाने अध्यक्ष पवार यांच्या विरोधात अविश्वास दाखवत त्यांचे सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव सहायक निबंधक रावसाहेब खेडकर यांच्यापुढे संमत करून घेतला. सेवा संस्थेच्या निवडणुकांत वा कारभारात राजकारण आणू नये, हे संकेत पेडगावच्या संचालकांनी मात्र हवेत उडवून लावत दहाच दिवसांत अध्यक्षांना नामधारी केले.

Web Title: Politics took place in the Pedgaon Society