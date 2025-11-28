Sangli politics : ईश्वरपूर काजळीमुक्त करण्याचा अॅड. चिमण डांगे यांचा शपथग्रहणासारखा निर्धार; “गरज पडली तर न्यायालयात जाऊ!”

ईश्वरपूर : ईश्वरपूर शहराला कारखान्याच्या काजळीपासून पूर्णपणे मुक्त करण्यासाठी आवश्यक असेल, तर न्यायालयीन लढाई उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करताना माजी नगराध्यक्ष अॅड. चिमण डांगे यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. .नगराध्यक्ष सुशिक्षित असावा की, फक्त ‘होयबा’ म्हणणारा, हे नागरिकांनी ठरवावे, असे आवाहन त्यांनी केले. प्रभाग क्रमांक चारमधील महायुतीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार विश्वनाथ डांगे, नगरसेवक उमेदवार अजित पाटील व विद्या पवार यांच्या प्रचारार्थ शाहूनगर येथे झालेल्या कोपरा सभेत ते बोलत होते. शिवसेनेचे तालुकाध्यक्ष सागर मलगुंडे, पापा पवार प्रमुख उपस्थित होते.. Sangli Poltics: "हातात बांगड्या भरलेल्या नाहीत" तासगावात ज्युनिअर आर आर पाटलांनी आव्हान स्वीकारलं.अॅड. डांगे म्हणाले, ‘विरोधक २४ तास उपलब्ध असल्याचा गवगवा करतात. पण, त्यांच्या गटातील उमेदवारांच्या मटका बुकी, ऑनलाईन लॉटरी, पत्त्याच्या क्लबपासून हॉटेल अतिक्रमणांपर्यंतचा इतिहास नागरिकांनी विसरू नये..’ शहरातील ३५ एकर जमीन पिवळ्या पट्ट्यात कशी गेली, यावरही त्यांनी सवाल उपस्थित केला. ‘सिंगल पैसा खाल्ला नाही म्हणणाऱ्यांनी स्वतःच्या प्रभागात साध्या गटाऱ्या का केल्या नाहीत, याचे उत्तर द्यावे,’ असे ते म्हणाले..महायुती सरकार असल्याने निधीअभावी कोणतेही काम अडणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पुढील दोन वर्षांत अंडरग्राऊंड गटार योजना पूर्ण करणार असून, २४x७ पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. .Sangli Politics : ‘दशसूत्री’च्या माध्यमातून ईश्वरपूरला आधुनिक, स्वच्छ आणि नियोजनबद्ध शहर बनवण्याचा राष्ट्रवादीचा संकल्प!.कारखान्याच्या राखेच्या समस्येबाबत कोणतीही उपाययोजना न झाल्याचा आरोप करत ‘शहर काजळीमुक्त केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही’ असा इशाराही दिला. अमित ओसवाल यांनी पाणीपुरवठा विस्कळीत असल्याचा आरोप करणाऱ्या विरोधकांना टोला लगावत, त्यांच्याच नगरसेवकांकडे सभापती पद असताना त्यांनी कोणतेच काम केले नाही, असे म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.