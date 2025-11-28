पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli politics : ईश्वरपूर काजळीमुक्त करण्याचा अॅड. चिमण डांगे यांचा शपथग्रहणासारखा निर्धार; “गरज पडली तर न्यायालयात जाऊ!”

Ad. Dange’s Call for a Pollution-Free Ishwarpura : ईश्वरपूर शहराला कारखान्याच्या काजळीपासून पूर्णपणे मुक्त करण्यासाठी आवश्यक असेल, तर न्यायालयीन लढाई उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करताना माजी नगराध्यक्ष अॅड. चिमण डांगे यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली.
Ad. Dange’s Call for a Pollution-Free Ishwarpura

Ad. Dange’s Call for a Pollution-Free Ishwarpura

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ईश्वरपूर : ईश्वरपूर शहराला कारखान्याच्या काजळीपासून पूर्णपणे मुक्त करण्यासाठी आवश्यक असेल, तर न्यायालयीन लढाई उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करताना माजी नगराध्यक्ष अॅड. चिमण डांगे यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली.

Loading content, please wait...
Sangli
political
Paschim maharashtra
Islampur
Campaign
political struggle
Political Accountability
Political satire

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com