Sangli Farmer : खर्च वाढतोय, हवामान बदलतंय आणि डाळिंब हातातून निसटतंय; आटपाडीतील ६५% शेतकरी संकटात

आटपाडी : डाळिंब पिकात २०१९ नंतर लागवड तंत्रज्ञान, नवीन रोगराई, प्रतिकूल हवामान आणि वाढलेला खर्च यामुळे मोठी उलथापालथ झाली आहे. दरवर्षी खर्च आणि भाव वाढत असले, तरी लागवड क्षेत्र व उत्पादन सातत्याने घटत चालले आहे. ही चिंताजनक प्रवृत्ती आहे..डाळिंब हे अवर्षणप्रवण भागातील काटेरी फळझाड. कमी पाण्यातही समाधानकारक उत्पादन देत असल्याने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना ते वरदान ठरले. १९८६-८७ पासून तालुक्यातील प्रयोग यशस्वी झाला आणि २००५-०७ दरम्यान १० ते १२ हजार हेक्टर क्षेत्र डाळिंबाखाली आले. .मात्र, नंतर उतरती कळा सुरू झाली आणि २०१९ नंतर स्थिती आणखी कठीण बनली. सध्या सुमारे ३० गावांतून डाळिंब पूर्णपणे हद्दपार झाले आहे. केवळ पूर्वभागातील १५ गावांत बागा टिकून आहेत. उर्वरित आठ-दहा गावांत थोड्याच बागा शिल्लक आहेत..टेंभू योजनेचे पाणी आणि वाढत्या पावसामुळे प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली. आज तालुक्यात केवळ ५ ते ६ हजार हेक्टर क्षेत्र उरले आहे. त्यातील सुमारे ३० टक्के बागांतच समाधानकारक उत्पादन मिळते..६५ टक्के शेतकरी अयशस्वीडाळिंबाला वर्षभर मागणी असून, गुणवत्तेनुसार १०० ते २०० रुपये प्रतिकिलो दर मिळतो. एकरी आठ ते दहा लाखांपर्यंत उत्पादनक्षमतेची शक्यता असली, तरी औषधे, खते आणि मजुरी दर दुपटीपेक्षा अधिक वाढले. खर्चात झालेल्या वाढीमुळे ६५ टक्के शेतकरी अयशस्वी ठरत असून, केवळ ३५ टक्के शेतकरीच यशस्वी ठरत आहेत..डाळिंबासमोरील नवीन आव्हाने, वाढलेला पाऊस आणि आर्द्रता, निमॅटोड व मररोग नियंत्रणाबाहेर , रिमझिम पावसामुळे फलधारणेत अडथळे, उन्हाचा अभाव, सतत ढगाळ वातावरण, कळीकूज, फळकूज आणि मूळकूज रोगांचा प्रसार, दर आणि खर्च वाढला; उत्पादन मात्र घटले, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब, मातीबेडवर लागवड, सिंगल-खोड तंत्र, फलधारणेसाठी मधमाशी पेट्यांचा पूर्ण वापर, आच्छादनाद्वारे ऊन व रोगांपासून संरक्षण, रासायनिकांचा मर्यादित वापर; जैविक व सेंद्रिय खतांच्या वापरात वाढ, ट्रॅक्टरद्वारे फवारणी, तज्ज्ञ कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण, हवामान यंत्रणा, सीसीटीव्ही व झटका यंत्रणा, स्लरीचा नियंत्रित वापर.(बदललेले तंत्रज्ञान सातत्याने वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांतच यशाचा दर अधिक दिसतो.) आटपाडीत सध्याच्या हवामानात डाळिंब घेणे आव्हानात्मक झाले आहे. अभ्यासपूर्ण व्यवस्थापन आणि रासायनिक-जैविक-सेंद्रिय समतोल साधणारेच शेतकरी यशस्वी होत आहेत."- विजय मरगळे, डाळिंब उत्पादक व मार्गदर्शक .हवामान बदलांमुळे अनेकांनी बागा सोडल्या, काहींनी पुन्हा स्मार्ट शेतीकडे वळून सुरुवात केली. झाडाची 'भाषा' समजून काम करणारे अधिक कमवत आहेत; मात्र एकूण पीक अडचणीत आहे.- अक्षय सागर, डाळिंब तज्ज्ञ.