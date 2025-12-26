पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer : खर्च वाढतोय, हवामान बदलतंय आणि डाळिंब हातातून निसटतंय; आटपाडीतील ६५% शेतकरी संकटात

Pomegranate Farming Crisis : वाढता पाऊस, आर्द्रता आणि ऊनाचा अभाव यामुळे डाळिंबाची नैसर्गिक फलधारणा कोलमडली आहे. नवीन तंत्रज्ञान, जैविक-सेंद्रिय समतोल आणि अभ्यासपूर्ण व्यवस्थापन करणारेच शेतकरी टिकून आहेत.
Pomegranate Farming Crisis

Pomegranate Farming Crisis

sakal

नागेश गायकवाडसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आटपाडी : डाळिंब पिकात २०१९ नंतर लागवड तंत्रज्ञान, नवीन रोगराई, प्रतिकूल हवामान आणि वाढलेला खर्च यामुळे मोठी उलथापालथ झाली आहे. दरवर्षी खर्च आणि भाव वाढत असले, तरी लागवड क्षेत्र व उत्पादन सातत्याने घटत चालले आहे. ही चिंताजनक प्रवृत्ती आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Farmer
Agricultural damage
Paschim maharashtra
organic farming
pomegranate
Climate Change
Agricultural debt crisis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com