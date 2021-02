जाचक अटींमुळे डाळिंब उत्पादकांना विमा भरपाई नाही 

आटपाडी : डाळिंबाला अतिवृष्टीचा तडाखा बसूनही विमा कंपनीने बदललेल्या जाचक निकषांमुळे तालुक्‍यात दहा हजारावर डाळिंब उत्पादक शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत. शेतकरी विम्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. आटपाडी तालुक्‍यात सन 2020 मधील पावसाळ्यात 40 वर्षातील विक्रमी पाऊस झाला. तीन वेळा 100 मिलिमीटरवर एकाच वेळी पाऊस झाला. विक्रमी एक हजार मिलिमीटर पावसाची नोंद तालुक्‍यात झाली. बहुतांश ओढे, माणगंगा नदीला पूर आला. अनेक रस्ते आणि पूल वाहून गेले. अतिवृष्टीचा डाळिंबासह खरीप, रब्बी पिकांना फटका बसला. डाळिंब उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले. 90 टक्के शेतकऱ्यांचा खर्चही निघाला नाही. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पावसातील खंड यामुळे नुकसान झाल्यास आधार मिळावा म्हणून दहा हजारावर डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांनी डाळिंब, तर पंधरा हजार हेक्‍टर क्षेत्राचा खरीप पिकाचा विमा भरला आहे. साहजिकच अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्यांचे लक्ष विमा भरपाई कधी मिळणारे याकडे लागले आहे. मात्र अद्याप भरपाई मिळणार असल्याची कसलीच घोषणा जाहीर झालेली नाही. दुसरीकडे विमा कंपनीने या वर्षी पहिल्यांदाच निकषात बदल करून शेतकरी विमा भरपाई मिळण्यासाठी पात्र ठरू नये यादृष्टीने जाचक अटींचा समावेश केला. त्यामुळे 25 वर्षात पहिल्यांदाच प्रचंड नुकसान होऊनही डाळिंब उत्पादक भरपाई मिळण्याला पात्र ठरणार नाहीत. विमा कंपनी सोबत मंत्री, लोकप्रतिनिधींच्या बैठकाही झाल्या. मात्र कंपनीने भरपाई देण्याविषया हात वर केले. विमा भरपाई मिळण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यातून संताप व्यक्त केला जात आहे. ते केव्हाही रस्त्यावर उतरण्याच्या मानसिकतेत आहेत. बुधवारी बैठक :

माणगंगा उद्योग समूहाचे अध्यक्ष आनंदराव पाटील यांनी डाळिंब विम्यासाठी बुधवारी (ता. 17) कृषी विद्यालयावर शेतकऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. बैठकीत विमा मिळविण्याच्या दृष्टीने विविध टप्प्यातील आंदोलनाचे नियोजन केले जाणार आहेत. मोठ्या संख्येने शेतकरी बैठकीला उपस्थित राहिल्यास तीव्र आंदोलन केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: Pomegranate growers do not get insurance cover due to oppressive conditions