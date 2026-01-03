पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer : अतिवृष्टीचा फटका, पण दरात गोडी; डाळिंबाने गाठला ६३० रुपयांचा ऐतिहासिक टप्पा

Pomegranate Price Surge : अतिवृष्टी, फुगवण आणि बागांच्या नुकसानीमुळे डाळिंबाची आवक घटली असून, बाजारात पुरवठ्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. पुणे गुलटेकडी बाजार समितीत डाळिंबाला ६३० रुपये प्रतिकिलोचा विक्रमी दर
Fresh pomegranates displayed at Pune’s Gultekdi market after prices touched record highs.

आटपाडी : यंदा डाळिंब बागांना निसर्गाच्या लहरीपणासह अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला. परिणामी, डाळिंबाची आवक घटली आहे. पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त असल्याने डाळिंब दराच्या ‘गोडी’त विक्रमी वाढ झाली आहे. डाळिंबाच्या दराने इतिहासातील उच्चांक गाठला असून शेतकऱ्यांसाठी ही दरवाढ दिलासादायक ठरत आहे.

