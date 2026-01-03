Sangli Farmer : अतिवृष्टीचा फटका, पण दरात गोडी; डाळिंबाने गाठला ६३० रुपयांचा ऐतिहासिक टप्पा

आटपाडी : यंदा डाळिंब बागांना निसर्गाच्या लहरीपणासह अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला. परिणामी, डाळिंबाची आवक घटली आहे. पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त असल्याने डाळिंब दराच्या ‘गोडी’त विक्रमी वाढ झाली आहे. डाळिंबाच्या दराने इतिहासातील उच्चांक गाठला असून शेतकऱ्यांसाठी ही दरवाढ दिलासादायक ठरत आहे..पुणे येथील गुलटेकडी बाजार समितीच्या सौदे बाजारात, संजय अनपट यांच्या अडतीवर सांगोला तालुक्यातील नवनाथ बजबळकर यांच्या डाळिंबाला पहिल्या राशीला विक्रमी ६३०, तर एकूण सरासरी ३५२ रुपये प्रतिकिलो भाव मिळाला, तर बागेत २२५ ते २६० रुपये प्रति किलो असे दर सध्या मिळत आहेत. गेल्या दोन दिवसांत दरात प्रतिकिलो ४० ते ६० रुपयांची वाढ झाली आहे..Farming Success Story:'निसर्गाशी दोन हात करत शेतकऱ्यांनी घेतले डाळिंबाचे उत्पादन'; किलोला दोनशे रुपये दर; माण तालुक्यात क्षेत्र वाढले...सध्या व्यापाऱ्यांकडून डाळिंब बागांचा शोध घेऊन खरेदी जोरात सुरू आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या बागेत सरासरी २२५ रुपये प्रतिकिलो दराने व्यवहार चार दिवसांपूर्वी सुरू होते. जुलैमध्ये हंगाम धरलेल्या बागांतील डाळिंब आता विक्रीसाठी उपलब्ध झाले असले, तरी अशा बागांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेतच डाळिंबाचा तुटवडा भासत आहे..पुणे मार्केटमध्ये नवा उच्चांकपुणे येथील गुलटेकडी बाजार समितीत गेल्या आठवड्यापासून डाळिंबाच्या दरात रोज वाढ होत आहे. येथील संजय अनपट यांच्या लिलाव पेढीवर नाना बंडगर यांनी घेतलेल्या लिलावात सांगोला तालुक्यातील शेतकरी नवनाथ बजबळकर यांच्या डाळिंबाला अभूतपूर्व भाव मिळाला. .Agricultural News : शिरपूरमध्ये मक्याची आवक वाढली, पण दर घसरले! 1300 च्या आतबाहेर खरेदीने शेतकरी नाराज.लिलावात सरासरी ३५२ रुपये उच्चांकी दर मिळाल्याने हा चर्चेचा विषय ठरला. एक जानेवारीस याच शेतकऱ्यांच्या डाळिंबाला सरासरी ३०० रुपये दर मिळाला होता; त्यात तब्बल ५० रुपयांची वाढ झाली. आटपाडीतील प्रगतशील शेतकरी विजय मरगळे यांच्या डाळिंबाला पंधरा दिवसांपूर्वी विक्रमी २५१ रुपये दर मिळाला होता. सध्या यात आणखी वाढ झाली आहे.....असा मिळाला भावपहिली रास ....... ६३० रुपये प्रति किलोदुसरी रास......... ४०५ रुपये प्रति किलोतिसरी रास ...... ३५४ रुपये प्रति किलोचौथी रास ....... ३३० रुपये प्रति किलोपाचवी रास.......२९३ रुपये प्रति किलो दर का वाढले?.बेसुमार पावसामुळे डाळिंबाचे उत्पादन, फुगवण आणि गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम झाला. अनेक ठिकाणी बागांचे नुकसान झाल्याने डाळिंबाची कमतरता निर्माण झाली आहे. सणासुदीचे दिवस, तसेच आरोग्यदायी फळ म्हणून वाढलेली मागणी यामुळे दरात मोठी वाढ दिसून येत आहे. डाळिंबाच्या दरातील या ‘गोडी’मुळे नुकसान सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.