Pomegranate Price Crisis : डाळिंब उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात! 4 वर्षांत पहिल्यांदाच दर कोसळले; 'तेल्य' रोगामुळे बागा उद्ध्वस्त

आटपाडी : गेल्या चार वर्षांत यंदा पहिल्यांदाच दोन महिन्यांपासून डाळिंबाचे दर कोसळलेत. जोडीला ‘तेल्या’ने नुकसान केल्याने डाळिंब उत्पादक हवालदिल झाले (Maharashtra pomegranate farmers price crisis) आहेत..चार ते पाच वर्षांपासून डाळिंबाला ‘अच्छे दिन’ आलेत. सातत्याने वर्षभर दर टिकून आहेत. शंभर रुपयांपासून ते सव्वाशे, दीडशे, २०० ते २५० रुपये प्रतिकिलो दर मिळत होता. डाळिंबाला मागणीही वर्षभर राहते. डाळिंबाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते. चार-पाच वर्षांपासून समाधानकारक दर मिळत होता..गतवर्षी १३ मेपासून महाराष्ट्रात पावसाला सुरुवात झाली. नंतर सलग चार महिने पाऊस कोसळला. मृगाच्या बहरात म्हणजेच मे, जून, जुलैमध्ये हंगाम धरलेल्या बहुतांश ८० टक्के बागांचा हंगाम वाया गेला. शेतकऱ्यांनी दोन-चार महिन्यांतच बागा सोडून दिल्या. नंतर ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यांत हंगाम धरण्याची पूर्वतयारी केली. या शेतकऱ्यांनी जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये हंगाम धरला. शिवाय दरवर्षी जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये हंगाम धरणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही हंगाम धरला. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर बागा धरल्या गेल्या..Koyna Dam Power Generation : कोयना धरणातील 25.35 टीएमसी पाणी जातेय वाहून; 176 दशलक्ष युनिट वीजनिर्मितीत घट, लाखो युनिटचा फटका.आटपाडी तालुक्यात सहा हजारपैकी चार हजार हेक्टर क्षेत्राचा हंगाम जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यांत धरला. उन्हाळ्यात फारशी टंचाई नसलेल्या शेतकऱ्यांनी या हंगामाला अधिक पसंती दिली. कारण पावसाळ्यात नुकसान होते..आटपाडीसह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांतही याचवेळी मोठ्या संख्येने हंगाम धरला गेला. डाळिंब मोठ्या प्रमाणावर बाजारपेठेत आले. त्याचा दरावर परिणाम झाला आहे. चार-पाच वर्षे वर्षभर डाळिंबाचे दर टिकून आहेत. विविध राज्यांतील शेतकरी ‘मृग’, ‘हस्त’, ‘आंबे बहरा’त विभागला जात होता. यंदा साऱ्यांनीच ‘आंबे बहारा’ला पसंती दिली. त्याचा परिणाम दरावर झाला..Sangli Bank Recruitment 2026 : जिल्हा बँक शिपाई पदासाठी 'या' दिवशी लेखी परीक्षा; 79 जागांसाठी 4,800 उमेदवारी अर्ज, हॉल तिकीट डाऊनलोड करण्यासाठी तातडीची सूचना.दोन महिन्यांपासून हे दर कोसळलेले आहेत. दीडशे- दोनशे रुपयांवरून यंदा चांगल्या मालाचे पन्नास, ५५, ६० ते ७० रुपयांपर्यंत सरासरी व्यवहार सुरू झाले. तेच दर दोन महिने टिकून होते. राज्यातील सर्वच डाळिंब सौदे बाजारात विक्रमी आवक झाली. गेल्या चार दिवसांपासून दरात प्रतिकिलो दहा रुपयांनी वाढ झाली. मात्र सौदे बाजारात होणारी आवक हळूहळू कमी होत चालली आहे..‘तेल्या’मुळे शेतकरी अडचणीतदरामुळे उत्पादन खर्च निघणे मुश्कील झाले आहे. त्यात पाच वर्षांत यंदा पहिल्यांदाच ‘तेल्या’ने मोठ्या प्रमाणावर धुमाकूळ घातला आहे. त्याचाही शेतकऱ्यांना जबर फटका बसला. गेल्या वर्षी हंगाम वाया गेला. त्याचा खर्चही निघाला नाही, म्हणून ‘आंबे बहार’ धरला, तरीही दर नसल्याने आणि तेल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.