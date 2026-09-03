पश्चिम महाराष्ट्र

Pomegranate Price Crisis : डाळिंब उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात! 4 वर्षांत पहिल्यांदाच दर कोसळले; 'तेल्य' रोगामुळे बागा उद्ध्वस्त

pomegranate prices falling in Maharashtra : आटपाडी परिसरात दोन महिन्यांपासून डाळिंबाचे दर घसरले आहेत. वाढलेले उत्पादन, मागणीतील दबाव आणि ‘तेल्या’च्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असून उत्पादक चिंतेत आहेत.
Maharashtra pomegranate farmers price crisis

Maharashtra pomegranate farmers price crisis

esakal

नागेश गायकवाड
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आटपाडी : गेल्या चार वर्षांत यंदा पहिल्यांदाच दोन महिन्यांपासून डाळिंबाचे दर कोसळलेत. जोडीला ‘तेल्या’ने नुकसान केल्याने डाळिंब उत्पादक हवालदिल झाले (Maharashtra pomegranate farmers price crisis) आहेत.

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