पेड तलावाचे काम निकृष्ठ झाल्याने तलावाला गळती

पेड : येथील तलावातून पेड, मांजर्डे, मोराळे तसेच गौरगाव या गावातील शेतीला पाणी देण्यासाठी 14 कोटी रुपये खर्च करून बंदिस्त पाइपलाईनचे काम सुरू आहे. तलावातून मागील वर्षी पावसाळ्यात चर काढली आहे. त्याचे काम निकृष्ठ झाल्याने तलावाला गळती लागली आहे. लाखो लिटर पाणी वाया जाऊ लागले आहे. ऐन उन्हाळ्यात पेडचा तलाव कोरडा पडू लागला आहे. लाभक्षेत्रातील शेकडो एकरातील द्राक्षे, ऊस व भाजीपाला ही पिके पाण्याअभावी धोक्‍यात आली आहेत. पाटबंधारे विभागाने संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे. तलावातून परिसरातील गावांना सायपनद्वारे बंदिस्त पाइपलाइनमधून शेतीला पाणी देण्यात येणार आहे. तलावाच्या मध्यातून बंदिस्त पाइपलाइनचे काम करण्यात आले. खोलपर्यंत पोकलॅनने चर काढण्यात आली. तलावातील चरीतून शेकडो लिटर पाणी वाहून जात आहे. त्यामुळे पाणीसाठा कमी होऊ लागला आहे. ऐन उन्हाळ्यात तलाव कोरडा पडू लागलाय. तलाव सन 1972 मध्ये दुष्काळात रोजगार हमी योजनेतून बांधण्यात आला आहे. पाणीसाठवण क्षमता ही 55. 43 दशलक्ष घनफुट आहे. मात्र गळती लागल्याने व पाणी कापूर ओढ्याला वाहून गेल्याने तलाव रिकामा होत आला आहे. एक दोन महिन्यात तलाव पूर्ण कोरडा पडण्याचा धोका आहे. पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. पाटबंधारे विभागाने लक्ष घालून संबंधित ठेकेदारावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. नेत्यांचे मौन :

तलावात गावाला पाणीपुरवठा करणारी विहीर आहे. लाखो लिटर पाणी वाया गेल्याने टंचाईचा सामना करावा लागण्याचा धोका आहे. विविध पक्षाची राजकीय नेतेमंडळी मात्र गप्प आहे. त्याबद्दल लोकांतून आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: The pond is leaking due to poor workmanship of the tree pond