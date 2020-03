या तालुक्यात पोल्ट्री व्यवसायाला घरघर 

विटा : बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देणाऱ्या यंत्रमाग व्यवसायाबरोबर पोल्ट्री व्यवसायाची घरघर सुरू झाली आहे. उत्पादन खर्च जास्त व अंड्याला दर कमी मिळत असल्यामुळे दररोज बारा लाख रुपयांचे नुकसान होऊ लागले आहे. प्रती अंडे तीन रुपये पोल्ट्रीधारकांच्या हातात मिळत आहेत. सतत अंड्याच्या दरात व कोंबड्यांना खाद्य तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाच्या होत असलेल्या चढ- उतारामुळे या व्यवसायावर परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय संपुष्टात येण्याची भीती व्यावसायिक व्यक्त करू लागले आहेत. खानापूर तालुका व विटा शहरात पोल्ट्री व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात होता. त्यातून बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होत होता. परंतु हा व्यवसाय सध्या डबघाईला आला आहे. सध्या कमिशन वजा जाता प्रती अंडे तीन रुपये दर पोल्टीधारकांना मिळत आहे. अंडी उत्पादन खर्च व दराचा ताळमेळ पोल्ट्रीधारकांना बसेनासा झाला आहे. कोंबड्यांना खाद्य तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाच्या किमतीत सातत्याने होत असलेली वाढ, अंड्यांना मिळणारा कमी दर आदीमुळे पोल्ट्रीधारकांना कसरत करत हा व्यवसाय सध्या चालवावा लागत आहे. या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कामगारांना बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. नुकसानीत सापडलेल्या या व्यवसायासाठी बॅंकांची घेतलेली कर्जे कशी फेडायची असा सवाल व्यावसायिक करत आहेत. खाद्य तयार करण्यासाठी लागणारा मुख्य घटक असणाऱ्या मक्‍याचे दर गतवर्षी जादा असतानाही हा व्यवसाय टिकवून ठेवला होता. हा व्यवसाय संपुष्टात येऊ लागल्याने त्याचा परिणाम शेतीच्या अर्थकारणावर होणार आहे. आता वाढत्या उन्हामुळे अंडी उत्पादनात घट होणार आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय कसा चालवायचा असा प्रश्न पोल्ट्री व्यावसायिकांपुढे आ वासून उभा राहिला आहे. नेकने साडेपाच रुपये हातात दर द्यावा, अशी मागणी होत आहे. अंड्याला साडेपाच रुपये दर द्या सध्या अंड्याला मागणी आहे. परंतु दर नाही. अशी स्थिती आहे. नेक (अंडी समन्वय समिती) च्या संबंधित असणाऱ्या लोकांच्या हट्टापोटी नेकने अंड्याचे दर पाडले आहेत. हेच लोक अंड्याची खरेदी करून त्याचा साठा करत आहेत. नेकने दर वाढविल्यानंतर तीच अंडी पुन्हा चढ्या दराने बाजारात विक्री केली जातात. असा सट्टा बाजार करणाऱ्या लोकांच्या गोडावूनवर धाडी टाकून शासनाने कारवाई करावी. नेकने कमिशन वजा जाता पोल्ट्रीधारकांच्या हातात साडेपाच रुपये अंड्याला दर द्यावा.

- शत्रुघ्न जाधव, पोल्ट्री व्यावसायिक

