पेपर मिल मालकाकडून 6 लाखांची वीज चोरी; मीटरमध्ये केली छेडछाड

इस्लामपूर (जि. सांगली) ः येथील औद्योगिक वसाहतीतील जिजामाता पेपर मिल्सचे मालक श्रीकांत ज्ञानदेव पाटील (वय 51) यांनी वीज वितरण कंपनीची सुमारे सहा लाख 38 हजार 424 रुपयांची वीज चोरी केल्याचे उघडकीस आले आहे. मीटरच्या मागील बाजूस छेडछाड करून सुमारे 37 हजार 959 युनिट विजेचा वापर त्यांनी केला आहे. याप्रकरणी विद्युत वितरण कंपनीच्या ताकारी रस्ता कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता संतोष बाबुराव कारंडे यांनी आज इस्लामपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी विद्युत कायदा 2003 कलम 135 व 138 प्रमाणे वीज चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः 23 मार्च रोजी महावितरणच्या सांगली विभागाच्या चाचणी पथकाने औद्योगिक वसाहतीत ग्राहक श्रीकांत पाटील यांच्या मीटरमध्ये काही दोष आहे का, हे पाहण्यासाठी भेट दिली. त्यावेळी एचटी मीटरिंगच्या क्‍युबीकलच्या दरवाजाला बनावट सील असल्याचे दिसले. त्यावर कार्यकारी अभियंता कारंडे यांनी पाटील यांच्या औद्योगिक कनेक्‍शनची तपासणी करण्यासाठी घटनास्थळी भेट दिली. सोबत पंच होते. त्यांच्यासमोर मीटरची पाहणी केली. तेथे असलेल्या मीटरर्सना चार सील बनावट पद्धतीने लावल्याचे निदर्शनास आले. मीटरच्या एमडी पोर्टला सील होते व टर्मीनलला नव्हते. मीटर क्‍युबीकलच्या लॉकशी छेडछाड करण्यात आली होती. डिस्प्लेवर देखील शून्य असा आकडा नोंद होत असल्याचे दिसले. त्यानंतर मीटरची तपासणी करण्यात आली. मीटरच्या पाठीमागील बाजूला मोठे होल पाडून फेरफार केल्याचे व त्यातून वीज चोरी केली असल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर मीटर पुढील तपासणी करण्यासाठी पाठवले. प्रत्यक्ष वापरापेक्षा मीटरवर वापरलेल्या विजेची नोंद कमी व्हावी अशी व्यवस्था पाटील यांनी केल्याचे दिसले. यातून 22 फेब्रुवारी ते 23 मार्च दरम्यान सुमारे 37 हजार 959 इतक्‍या युनिटची म्हणजे 6 लाख 38 हजार 424 रुपये किमतीची वीज वापरल्याचे निष्पन्न झाले. याबाबत इस्लामपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. संपादन : युवराज यादव

