"म्हैसाळ' चे आवर्तन 10 दिवसांत  सुरू करण्याची तयारी

सांगली : मिरज पूर्व भागासह कवठेमहांकाळ, जत तालुक्‍याच्या दुष्काळी भागासाठी तातडीने म्हैसाळ योजना सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. आवर्तन 10 दिवसांत सुरू करण्याची तयारी पाटबंधारे विभागाने सुरू केली आहे. ग्रामपंचायत, शेतकऱ्यांनी तातडीने पाण्याची मागणी नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. मिरज तालुक्‍याच्या पूर्व भागासह कवठेमहांकाळ, जत तालुक्‍यातील दुष्काळी जनतेसाठी तातडीने म्हैसाळ योजना सुरू करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांच्यासह मिरज पंचायत समितीचे सभापती अनिल आमटवणे यांनी जलसंपदा विभागाला केली आहे. दुष्काळी तालुक्‍यांतून टॅंकरची मागणी होईल. विहिरी, नाले, ओढे आटू लागल्याने जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला. या पार्श्‍वभूमीवर म्हैसाळ योजनेच्या पाण्याची आठवड्यात सुरू होण्याची नितांत गरज भासणार आहे. पाटबंधारेला शेतकऱ्यांनी तातडीने मागणीची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे मंगळवारअखेर 50 हजार एकर मागणी अपेक्षित असताना केवळ एक हजार एकर मागणीच आली आहे. दहा ग्रामपंचायतींनी पाण्याची मागणी केली आहे. शेतकरी विहिरींचे सर्व पाणी आटल्यानंतर जागे होतात. शेतकऱ्यांनी पाण्याचा अंदाज घेऊन तातडीने मागणी नोंदवावी, अशी पाटबंधारेची अपेक्षा आहे. पूर्व भागातील शेतकरी जलसंपदाच्या नियमानुसार 81ः19 प्रमाणात पाण्याचे पैसे भरण्यास तयार आहेत. या पैशाची वसुली करून यंत्रसामग्रीची किरकोळ दुरुस्ती करण्यासह येथील अन्य कामे करण्यास वेळ लागणार असल्याने ही योजना सुरू होण्यास किमान आठ-दहा दिवस लागतील. आत्तापासूनच पाणीपट्टी वसूल करण्यासह किरकोळ दुरुस्तीची कामे जलसंपदा विभागाने करावीत, अशी अपेक्षा आहे. म्हैसाळ योजना सुरू करण्यासाठी अद्याप शेतकऱ्यांकडून हवी तशी मागणी आलेली नाही. किमान ग्रामपंचायतीकडून तरी मागणी अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांनीही तातडीने मागणी नोंद करावी. दहा दिवसांत पाणी सोडण्याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल.

- सूर्यकांत नलवडे, कार्यकारी अभियंता, म्हैसाळ सिंचन योजना. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

