ग्रामीण भागातही कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होतोय

बोरंगाव : जिल्ह्यात ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये वाढलेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव ऑक्‍टोंबर महिन्यात मोठया प्रमाणात कमी झाला आहे. दररोज आढळून येणारे बाधीत अन्‌ मृत्यूच्या संख्येतही मोठी घट झाली आहे. ग्रामीण भागातही रुग्णांचे प्रमाण कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढत चाललेले आहे. ग्रामीण भागातील लोक स्वतःहून घरीच काळजी घेऊ लागल्याने ग्रामीण भागातील रुग्णांचा आकडा कमी झाला आहे. कोरोनाचे मागील महिन्यात रुग्णांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्यामुळे सर्वत्र घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. या महिन्यात कोरोनाची साथ आटोक्‍यात येऊ लागली आहे. ग्रामीण भागातील जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागले आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामीण भागातील जनजीवन ठप्प झाले होते. अत्यावश्‍यक सेवा वगळता सर्व व्यवहार ठप्प होते, परंतु गेल्या दहा ते पंधरा दिवसापासून ग्रामीण भागातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला आहे. यामुळे घरातून बाहेर पडताना दिसत आहेत. कोरोनाच्या भितीमुळे गेल्या सहा महिन्यापासून घरात बसून राहिले लोक आपल्या कामानिमित्त बाहेर पडू लागल्याचे चित्र दिसत आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: The prevalence of corona is also declining in rural areas