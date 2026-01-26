निपाणीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! तटरक्षक दलाचे डीआयजी सुधाकर पाटील यांना 'राष्ट्रपती पदक'; राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणार सन्मान..

-राजेंद्र हजारेनिपाणी : निपाणी तालुक्यातील तवंदी गावचे सुपुत्र आणि भारतीय तटरक्षक दलाचे डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल (डीआयजी) सुधाकर पाटील यांना त्यांच्या ३१ वर्षांच्या प्रदीर्घ, समर्पित आणि देदीप्यमान सेवेबद्दल महामहिम राष्ट्रपतींच्या तर्फे २६ जानेवारी २०२६ रोजी ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी 'तटरक्षक पदक' जाहीर झाला आहे..Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...तीन दशकांहून अधिक काळ भारतीय तटरक्षक दलात कार्यरत असताना त्यांनी केवळ देशाच्या सागरी सीमांचे रक्षण केले नाही, तर दलाच्या आधुनिकीकरणातही मोलाची भूमिका बजावली आहे. प्रत्येक नव्या कार्यालयीन नियुक्तीमध्ये त्यांनी संबंधित राज्य व केंद्र शासनाच्या विभागांशी उत्तम समन्वय प्रस्थापित करून तटीय सुरक्षा यंत्रणा अधिक सुदृढ करणे, तुकडीतील जवानांचे आयुष्य अधिक सुयोग्य बनविणे, .सर्व महत्वाचे भूसंपादन प्रकल्प मार्गी लावणे, अत्यंत प्रतिष्ठित व कार्यात्मक सज्जतेसाठी आवश्यक निर्माण प्रकल्पांना संरक्षण मंत्रालयाची मंजुरी प्राप्त करणे, महत्त्वाच्या जमिनींचे प्रश्न सोडवणे, गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देणे तसेच 'सजग' या तटरक्षक दलाच्या जहाजाद्वारे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची मान उंचावणे असे अनेक कार्ये त्यांनी अतिशय व्यावसायिक रीतीने पार पाडले. त्यांच्या प्रत्येक कार्यात त्यांचे कौशल्य आणि नेतृत्व गुण दिसून आले आहेत..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?. पोरबंदरपासून ते अंदमानपर्यंत आणि दिल्लीपासून ते आखाती देशांतील धोरणात्मक मोहिमांपर्यंत त्यांचा प्रवास सर्वांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहे. विशेषतः कोविड-१९ च्या कठीण काळात त्यांनी दिल्ली येथे कमांडिंग ऑफिसर म्हणून बजावलेली अप्रतिम कामगिरी त्यांच्या संवेदनशील कर्तव्याची जाणीव करून देते. हा सन्मान केवळ त्यांच्या कष्टाचा नाही, तर त्यांनी आजवर जोपासलेल्या प्रामाणिकपणा, शिस्त, सचोटी, संयम, सातत्य आणि मूल्यांचा सन्मान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.