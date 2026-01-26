पश्चिम महाराष्ट्र

निपाणीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! तटरक्षक दलाचे डीआयजी सुधाकर पाटील यांना 'राष्ट्रपती पदक'; राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणार सन्मान..

National honour for Coast Guard officer from Nipani: सुधाकर पाटील यांना राष्ट्रपती पदक; तटरक्षक दलातील ३१ वर्षांच्या सेवेचा गौरव
Nipani’s DIG Sudhakar Patil Selected for President’s Medal

Nipani’s DIG Sudhakar Patil Selected for President’s Medal

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-राजेंद्र हजारे

निपाणी : निपाणी तालुक्यातील तवंदी गावचे सुपुत्र आणि भारतीय तटरक्षक दलाचे डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल (डीआयजी) सुधाकर पाटील यांना त्यांच्या ३१ वर्षांच्या प्रदीर्घ, समर्पित आणि देदीप्यमान सेवेबद्दल महामहिम राष्ट्रपतींच्या तर्फे २६ जानेवारी २०२६ रोजी ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी 'तटरक्षक पदक' जाहीर झाला आहे.

Loading content, please wait...
Indian Coast Guard
award
Nipani
president
medals
National
Indian

Related Stories

No stories found.