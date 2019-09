पृथ्वीराजबाबांचे ठरलं! अखेर येथेच लढणार

कऱ्हाड : कहो दिलसे... दक्षिण मे पृथ्वीराजबाबा फिरसे... अशी अखंड घोषणाबाजी करत कऱ्हाड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेसच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभाच लढावी, यावर आज शिक्कामोर्तब झाले असून, पृथ्वीराज चव्हाण 3 ऑक्टोबरला अर्ज भरणार आहेत. कार्यकर्त्यांनी आमदार चव्हाण यांना लोकसभेचा विचार न करता आमदारकीच लढविण्याचे सुचविल्यानंतर त्यांनी विधानसभेतच लढण्याचे ठरविले आहे. साताऱ्यातून उदयनराजेंविरोधात पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नाव चर्चेत होते. काँग्रेसने पहिल्या यादीत त्यांना स्थान दिले नसले तरी आज जाहीर होणाऱ्या दुसऱ्या यादीत त्यांचे कराड दक्षिणमधून नाव निश्चित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. रविवारी कऱ्हाड दक्षिणेतील बुथ कमिटी अध्यक्षांचा नियोजित मेळावा होता. त्यात आमदार चव्हाण यांच्या उपस्थितीत कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. आमदार चव्हाण यांचे नाव सातारा लोकसभेसाठी चर्चेत आल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर या मेळाव्याला मोठे महत्त्व आले होते. पण, ते विधानसभेतच लढणार हे निश्चित झाले आहे.

Web Title: Prithviraj Chavan may be contest assembly election in South Karhad