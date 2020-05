सातारा ः पीककर्ज वाटपात खासगी बॅंका मागेच

काशीळ (जि. सातारा) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे खरीप पीककर्ज वितरण संथगतीने सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यात एप्रिल महिन्यात केवळ 11 टक्के पीककर्ज वितरण झाले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 15 टक्के कमी कर्ज वितरण झाले आहे. कर्ज वितरणात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची आघाडी कायम असून, राष्ट्रीयीकृत व खासगी बॅंकांकडून कोलदांडा घातला जात आहे. खरीप हंगामातील एप्रिल महिन्यातील पीककर्ज वितरण सुरू करण्यात आले आहे. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या लॉकडाउनचा परिणाम कर्ज वितरणावरून दिसून येत आहे. जिल्ह्यात खरीप हंगामात 2270 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट बॅंकांना देण्यात आले होते. यापैकी एक महिन्यात 254 कोटी 82 लाख रुपयांचे म्हणजेच उद्दिष्टांच्या 11 टक्के कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत हे कर्ज वितरण खूप कमी आहे. गतवर्षी खरीप हंगामासाठी 1920 कोटींचे बॅंकांना उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. यापैकी या बॅंकांनी 497 कोटी 82 लाख रुपये म्हणजेच उद्दिष्टांच्या 26 टक्के कर्ज वितरण करण्यात आले होते. गतवर्षीच्या तुलनेत 15 टक्के कर्ज वितरण कमी झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. मार्च महिन्यापासून लॉकडाउन सुरू असल्यामुळे बॅंकांनाही कर्ज वितरण करण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे कर्ज वितरण कमी झाल्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. कोरोना रुग्ण सापडेल, अशा ठिकाणची सर्व दुकाने बंद केली जात आहेत. या दुकानांबरोबर बॅंकाही बंद ठेवल्या जात आहेत. याचाही कर्ज वितरणावर फरक पडला आहे. लॉकडाउनच्या काळातही बॅंकांचे व्यवहारच्या वेळा कमी करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा बॅंकेकडून सर्वाधिक शेतकरी खातेदार असल्यामुळे या बॅंकेने सर्वाधिक कर्जवाटप केले आहे. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी कर्ज वितरणाकडे कानाडोळा सुरूच ठेवला आहे. एका महिन्यात 21 बॅंकांकडून अवघे एक टक्का पीककर्ज वितरण करण्यात आले आहे. यामध्ये 14 बॅंकांनी अजूनही भोपळा फोडलेला नाही. कोरोनाच्या संसर्गाच्या भीतीमुळे बॅंकांकडून दिवस भरण्याची कामे सुरू आहेत. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत प्रमुख असलेल्या बॅंक ऑफ महाराष्ट्रने दोन तर स्टेट ऑफ इंडियाने अवघे एक टक्‍का वितरण केले आहे. खासगी बॅंकांनीही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांप्रमाणे कर्ज वितरणाकडे दुर्लक्ष सुरू असून, एक टक्का पीककर्ज वितरण केले आहे. सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी जास्तीत जास्त कर्ज वितरण करण्याच्या आवाहनाकडे राष्ट्रीयीकृत व खासगी बॅंकांकडून कोलदांडा घातला जात आहे. जिल्हा बॅंकेकडून 243 कोटी कर्ज वितरण सातारा जिल्हा बॅंकेने पीक कर्ज वितरणाची आघाडी कायम ठेवली आहे. या बॅंकेस 1100 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यापैकी एका महिन्यात 243 कोटी 11 लाख रुपये म्हणजे 11 टक्के कर्ज वितरण केले आहे. मात्र, गतवर्षीच्या तुलनेत 24 टक्के कमी कर्ज वितरण केले आहे. एकूण उद्दिष्टापैकी जिल्हा बॅंकेस उद्दिष्ट असून, उर्वरित पाच महिन्यांत 89 टक्के पीककर्ज वितरण करावे लागणार आहे.

